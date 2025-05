Decollano i Campus estivi. Tra “Origami narrativi“ e “Una notte al museo“

A partire da giugno, MTM Grock Scuola di Teatro, darà il via ai suoi attesi campus estivi! Questi programmi sono progettati per giovani appassionati di teatro, danza e arti performative, offrendo opportunità di apprendimento e crescita creativa in un ambiente stimolante. I campus estivi si svolgeranno in due sessioni, ognuna delle quali dedicata a specifiche discipline artistiche, tra cui recitazione, improvvisazione e scrittura creativa, con insegnanti esperti e professionisti del settore. Il programma del campus estivo: dal 9 al 13 giugno, Origami Narrativi. Un foglio bianco che, piega dopo piega, si trasforma in qualcosa di sorprendente. “Origami Narrativi” è un laboratorio teatrale dove l’immaginazione prende forma e i ricordi si intrecciano per creare storie nuove e condivise. Piccoli frammenti che, piegandosi e sovrapponendosi, diventano qualcosa di straordinario Attraverso giochi teatrali, improvvisazioni e scrittura creativa, i ragazzi daranno vita a racconti unici, partendo dai loro ricordi e trasformandoli in scene teatrali. Dal 16 al 20 giugno “Una notte al museo“. E se ci trovassimo faccia a faccia con opere d’arte famose, cosa ci racconterebbero? È un laboratorio teatrale dove l’arte figurativa entra in contatto con le nostre emozioni, con i nostri racconti e con i nostri desideri per poterli condividere e raccontare.

Scrivere a scuolagrock@mtmteatro.it

WhatsApp - +39 333 4060707