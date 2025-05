Da Amoroso a Vecchioni. Ecco Lake Sound Park 2025

CERNOBBIO (Como)

Prosegue la mission (vincente) di MyNina di dar vita ogni anno ad eventi che portino la cultura in uno spazio meraviglioso, aperto a un pubblico trasversale, Villa Erba. Lake Sound Park in questi anni - a colpi di “sold out“ - ha consolidato la sua identità inserendosi tra i principali festival estivi italiani.

Quest’anno si parte in quinta, l’11 luglio, con Enrico Brignano e il suo spettacolo “Bello di mamma“. Sabato 12 luglio sul palco lo youtuber, chimico, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e presentatore tv Barbascura X con lo spettacolo “Sono qui per caos”, "racconto strano tra scienza, evoluzione, seghe mentali e l’assoluta casualità della vita". Insomma, il punk della divulgazione scientifica pensato da un laureato in Chimica organica e con un dottorato in Chimica verde e Produzione di materiali da fonti rinnovabili, che ha lavorato in importanti laboratori di tutta Europa.

Roberto Vecchioni salirà sul palco domenica 13 luglio con una data del suo “Tra il silenzio e il tuono tour”: canti, immagini e monologhi con i brani dell’ultimo album “L’Infinito” e classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme musica, parola e immagine.

Crepet arriva a Cernobbio giovedì 17 luglio con lo spettacolo “Il reato di pensare”, invito a riflettere sulla necessità del pensiero libero dalla pressione del “politicamente corretto”. Crepet affronta il delicato tema della libertà di pensiero, sempre più limitata da schemi ideologici, autocensure e forme di controllo invisibili. Crepet ci invita a riflettere sul rischio di diventare replicanti, incapaci di esercitare il libero arbitrio, e sottolinea come solo attraverso il coraggio del pensiero si preserva l’autenticità per costruire un futuro non omologato. Una difesa della disobbedienza intellettuale.

E torna sul Lario Andrea Baccan, in arte Pucci, discusso comico, attore e personaggio tv, milanesissimo, classe ’65. Al Lake Sound Park il suo show “Amo l’estate“ è fissato il 18 luglio.

E torna, sabato 19 luglio, “Voglio tornare agli anni ‘90“, format amarcord con effetti speciali, ballerine, dj per far ballare, cantare e divertire.

Alessandra Amoroso domenica 20 luglio sarà protagonista nel suo “Fino a qui Summer Tour 2025”. Il 22 luglio tocca allo scrittore Stefano Nazzi col suo “Indagini Live“. E sul fronte delle risate ci pensa Max Angioni col suo “Anche Meno” il 23 luglio. Superstar Goran Bregović suonerà invece il 24 luglio, affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band. Trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare. Per un concentrato purissimo di Balcani.

E ancora, Davide Van De Sfroos sabato 26 luglio offrirà il meglio di 25 anni di carriera suggellati dal disco “Van De Best”.