Laboratorio di Drammaterapia. Il segreto della collaborazione

Dal 16 al 20 giugno, dalle 17 alle 19, MTM-Accademia Litta lancia il suo “Laboratorio di Drammaterapia“, fiore all’occhiello delle Manifatture Teatrali Milanesi all’incrocio tra fondazione, creazione, condivisione.

Chiari gli obiettivi, elencati fin dal principio: riconoscere il mio spazio, quello degli altri e ragionare sui conflitti è molto importante per sviluppare relazioni sane e costruttive. Imparare a distinguere i confini personali e rispettare quelli degli altri aiuta a creare un ambiente di rispetto reciproco. Inoltre, riflettere sui conflitti ti permette di affrontarli in modo più consapevole e positivo, trovando soluzioni che favoriscano la collaborazione e il benessere di tutti; accettare le mie capacità e le differenze con quelle degli altri: accettare le tue capacità e le differenze con quelle degli altri è fondamentale per sviluppare autostima e empatia. Riconoscere i tuoi punti di forza ti aiuta a valorizzarti, mentre capire e rispettare le diversità degli altri ti permette di creare relazioni più genuine e collaborative. Ricorda che ognuno ha le sue peculiarità e il suo modo di essere, e questa varietà arricchisce le interazioni e le esperienze; favorire la collaborazione come aggiunta di valore a ciò che so fare. E ancora: favorire la collaborazione come modo per arricchire ciò che sai fare è un ottimo passo per crescere sia personalmente che professionalmente. Quando lavori insieme agli altri, puoi condividere idee, imparare nuove strategie e trovare soluzioni più creative e efficaci. La collaborazione trasforma il lavoro individuale in un vero e proprio valore aggiunto, perché permette di combinare competenze diverse e ottenere risultati migliori.

Ecco il programma. 1° Incontro fondazione - Attività di fondazione per conoscere i partecipanti, dare le basi per la formazione del gruppo e creare un luogo dove potersi esprimere in libertà e sicurezza. Tema centrale: Io e l’altro. 2° Incontro fondazione e creazione - Attività di fondazione del gruppo e riscoperta della creatività attraverso l’invenzione di storie e personaggi. Temi: Quali sono i miei pregi, difetti e capacità? Come mi relaziono con loro e con quelli degli altri?

3° Incontro creazione - Attività di creazione di storie, personaggi e mondi attraverso materiali diversi, in collaborazione e in solitaria. Temi: Discriminazioni, violenza e rabbia.

4° Incontro creazione - Attività di creazione in collaborazione mettendo in comunicazione le diverse caratteristiche che sono emerse negli incontri precedenti e invenzione (attraverso l’improvvisazione) della storia di un viaggio. Tema principale: Collaborazione e riconoscimento delle diversità.

5° Incontro condivisione - Attraverso delle attività più riflessive ripercorriamo il cammino fatto e condividiamo ciò che abbiamo vissuto, come abbiamo iniziato e come finiamo, cosa lasciamo al gruppo e cosa portiamo a casa.

Per ulteriori informazioni relative ai corsi contattare: 02 80 55 882 / 393 311 0250 dal Lunedì al Venerdì dalle 15 alle 19 o inviare una mail a accademialitta@mtmteatro.it