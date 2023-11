Per il sesto anno. Fantini è una best managed company

Deloitte Private premia Fantini Group col riconoscimento Best Managed Company nel 2023, per il sesto anno di fila. "L’attenzione per ogni singolo dettaglio – si legge nella motivazione – la squadra di 21 enologi, le politiche di ricerca e sviluppo e di marketing, il livello di performance, la capacità di perseguire l’eccellenza in tutti gli aspetti della gestione aziendale con crescente sensibilità verso i temi di sostenibilità e inclusione rendono Fantini leader". Il gruppo vinicolo guidato da Valentino Sciotti conferma la presenza nel “circuito Gold” delle Best Managed Companies internazionali che premia società che si sono distinte a livello di performance, capacità di perseguire l’eccellenza e cogliere le opportunità del Pnrr. Attraverso l’analisi dei 6 fattori di successo e metodologia di selezione sviluppata da oltre 20 anni a livello internazionale, il premio individua non solo best practice, ma creare un network di Best Managed Companies. Fantini Group è una delle poche aziende a non aver mai marcato visita "benché l’audit per l’assegnazione sia molto severo", spiega Carlo Piretti, direttore generale di Fantini. Non basta confermare i livelli già raggiunti, occorre migliorarsi, "e noi – spiega il dg – abbiamo messo in campo strategie che sono state apprezzate: noi ci facciamo osservare molto volentieri perché è un modo per non essere autoreferenziali e perfezionarsi". Il gruppo ha innovato il modello organizzativo, "abbiamo rivisto la struttura operativa creando squadre di lavoro miste, interfunzionali, che superano il tradizionale sistema gerarchico. Mettiamo insieme competenze, valorizziamo seconde o terze linee che in genere hanno meno spazio per emergere. Vogliamo dare loro possibilità di crescita attraverso l’assunzione di responsabilità e l’avanzamento anche economico. Eliminiamo le strozzature che rischiano di impedire il fluire libero di creatività e idee". Per puntare sui propri talenti e attirarne di ulteriori. "Perché ognuno deve trovare sempre nuove motivazioni. E deve sapere che qui da noi il merito viene riconosciuto".