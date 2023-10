Il piacere di sorridere. Sette titoli, un obiettivo

Un cartellone all’insegna del sorriso nella stagione 2324 di MTM: 7 spettacoli, fino a maggio al Teatro Leonardo, un fil rouge: il sorriso. Da qui l’idea di un abbonamento per appassionati di commedia: scelta fra tre titoli (63 euro, biglietteria@mtmteatro.it-0286454545) tra La cena dei cretini, Il neurone innamorato, La locandiera, Forbici & Follia, Niente panico, Sogno di una notte di mezz’estate, Quasi una serata.

La cena dei cretini

Protagonisti indiscussi, Nino Formicola e Max Pisu. Sul palco con loro Alessandra Schiavoni, Pietro De Pascalis, Claudio Intropido. Macchina comica perfetta, il “cretino” come un elefante fra le cristallerie distrugge la vita alla carogna che voleva farsi beffe di lui, con risvolto tenero e finale inaspettato.

Il neurone innamorato

Nuova versione dello spettacolo più scientificamente comico sull’amore. Perché scegliere tra uno spettacolo umoristico sull’amore, una lectio magistralis sulla chimica dei sentimenti e una commedia irresistibile sulla coppia e le tecniche di corteggiamento, quando si può avere tutto insieme? Il professor Tedeschi, con l’assistente Verduci e le cavie Batta, Pepe e Petrozzi, svelerà cosa accade se incontrate la persona della vita e nel cervello si attiva il circuito del piacere, come una droga legale.

La Locandiera

Uno degli spettacoli più divertenti di Corrado d’Elia, in allestimento pop di energia, comicità e ritmo scoppiettante. Una locandiera travolgente, non convenzionale, colori accesi e scene sgargianti. In un mondo di plastica, simbolo moderno dell’artificio, variopinto e finto.

Forbici&Follia

Spettacolo interattivo in cui il pubblico decide chi è il colpevole! In un giorno di risate dal parrucchiere, l’assassinio della pianista proprietaria dell’edificio. Colpo di scena, tutti hanno il movente per uccidere.

Niente Panico!

Viaggio comico tra un futuro traballante e un presente che tira brutti scherzi, con la fragilità di fronte a pandemie e minacce di terza guerra mondiale. Ancora una volta ridere è l’antidoto più efficace contro le paure.

Sogno di una notte di mezza estate

Fitto bosco di equivoci e malintesi, un re e una regina in discordia, creature magiche, giovani innamorati sono gli ingredienti di una commedia frizzante, di poesia e delicatezza, al tempo stesso elegante e inquietante.

Quasi una serata

Riflessione irriverente sul rapporto tra l’essere umano e il mistero dell’esistenza. Dalla penna di Ethan Coen situazioni esilaranti e surreali dove è il divino a essere a nostra immagine e somiglianza, non viceversa.