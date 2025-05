Schianto frontale tra due auto a Montichiari: morta una donna di 46 anni

Montichiari (Brescia), 27 maggio 2025 – Ancora una vittima della strada nel bresciano: la 19esima dall’inizio dell’anno e la terza nel mese di maggio. Questa volta si tratta di una donna di 46 anni residente nella Bassa.

Il teatro dei fatti è Montichiari, nella zona della Fascia d’Oro, lungo la Strada provinciale 236 che in quel punto corre dritta e talvolta invita alla velocità. Gli incidenti gravi e con vittime, lì, non sono infrequenti.

Proprio lungo la 236, alla Fascia d’Oro, per esempio, si è registrata la prima vittima del 2025: una donna di 45 anni originaria dell’Ucraina, da anni nel Bresciano.

I fatti oggi sono accaduti attorno alle 17. Il bilancio è di una deceduta e di una seconda persona ferita in modo grave.

La dinamica

Secondo la prima ricostruzione si è trattato dello scontro frontale tra due automobili. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è stata inoltrata da diverse persone che stavano transitando lungo la strada, in quel momento particolarmente trafficata per via dell’orario di rientro dal lavoro.

I soccorsi

Gli operatori della centrale di Brescia hanno inviato sul posto due ambulanze: da Calcinato e Mazzano, un’auto con medico a bordo e l’eliambulanza da Brescia. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Brescia e i vigili del fuoco del comando provinciale di Mantova.

Per la 46enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. È morta a causa della gravità delle ferite riportate nell’urto, che è stato particolarmente violento e che ha letteralmente sbalzato uno dei due veicoli su un guard rail.

La strada è stata chiusa per consentire i rilievi del caso. La strada si è fermata. Sia in direzione Montichiari sia in direzione Brescia si sono formate lunghissime code.

La persona ferita, una volta messa in sicurezza, è stata portata agli Spedali Civili in prognosi riservata.

I precedenti

Prima della donna deceduta oggi, a maggio, lungo le strade bresciane sono morti il pisognese Angelo Domeneghini, 62 anni, che ha perso il controllo lungo la strada 42 a Artogne e Francesco Giuliano Cardillo di 19 anni, caduto in moto a Camignone.