Favole da vivere tra Schiaccianoci e Cenerentola Il 26 dicembre, al Teatro Repower, lo Schiaccianoci e Cenerentola, due classici di Natale, portano in scena personaggi cari al nostro cuore, tra divertimento e spettacolarità. Una favola a lieto fine per riflettere su come i buoni siano premiati e i cattivi perdonati.