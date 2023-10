"Dagli Stati Uniti al Marocco. Basta avere lo spirito giusto"

Donata, la prima volta che ha affidato la sua casa a un estraneo non aveva paura di danni o furti?

"Sono stata introdotta a HomeExchange da amici che lo usano da anni e mi hanno rassicurato. In generale a me piace ospitare a casa mia e l’idea mi è parsa fin da subito molto bella e condivisibile nello spirito. All’inizio avevo comunque un po’ di timore, non sapevo bene come preparare la casa per far vivere al meglio l’esperienza ai miei ospiti. Sono bastati i primi scambi a tranquillizzarmi e farmi capire come lo spirito di HomeExchange faccia sì che le persone siano sempre molto gentili e molto rispettose e attente. Sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla cura con cui gli ospiti trattano la mia casa, e da come io stessa sia portata a fare anche più del necessario per essere sicura che chi mi ha ospitato ritrovi tutto in perfetto stato. In fondo, basta pensare “tratto la casa degli altri come vorrei che loro trattassero la mia”. Con questo in mente, tutto fila sempre liscio!".

Quali destinazioni ha scelto quest’anno per le vacanze?

"Negli ultimi 12 mesi o poco più, cioè da quando ho deciso di provare HomeExchange, ho viaggiato molto: Stati Uniti (tour con cinque diversi scambi), Madrid, Amsterdam, Napoli, Bordeaux, Venezia, Roma, Marocco (tour con cinque diversi scambi), Londra…In generale, mi piace scegliere personalmente le mete dei miei viaggi, ma è capitato che mi venisse proposto uno scambio (a Roma, per esempio) e di essermi quindi lasciata tentare da una destinazione nuova, è un’idea che mi piace molto, quella di poter partire verso nuovi posti sull’onda di una proposta".

E il numero di scambi (reciproci o meno) effettuati quest’anno?

"In 13 mesi ho effettuato circa 35 scambi, più o meno la metà ospitando persone e la metà come ospite".