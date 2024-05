“Il pianeta è il nostro giardino e dobbiamo averne cura”. Lo sostiene Gilles Clément, paesaggista tra i più influenti, teorizzatore del giardino planetario e del concetto di terzo paesaggio ovvero del principio per cui siamo responsabili del nostro habitat. Un’occasione per rendere Milano sempre più verde e ricordarci che ognuno di noi può contribuire con il proprio impegno a renderla tale arriva dall’edizione 2024 di Orticola.

Come ogni anno l’appuntamento è ai Giardini Pubblici Indro Montanelli in via Palestro a partire da domani, giovedì 9 maggio, e fino a domenica. L’edizione di quest’anno punta sui giovani, sulle nuove generazioni che mostrano, a ragion veduta, una grande attenzione alle questioni ambientali.

Può un geranio sulla terrazza salvare il mondo? Di certo non basta, ma aiuta a ricordarci che le piante vanno curate, trattate con pari dignità di un essere vivente pur appartenendo al mondo vegetale. La bellezza di un fiore non aiuterà a ripulire l’aria inquinata ma è il segno distintivo di un impegno che parte dal nostro piccolo vaso per arrivare fino ai grandi boschi delle nostre montagne, al verde che accompagna il corso dei fiumi, alle coltivazioni nelle pianure. Orticola è anche questo, non solo una splendida occasione per passeggiare in uno dei parchi più belli di Milano.