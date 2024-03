Sboccia “Flora et Decora“. L’orgoglio della bellezza

La bellezza dei monumenti storici incontra il verde, l’artigianato e l’enogastronomia: tutto in una tre giorni che a Milano regalerà dibattiti, lezioni e degustazioni imperdibili. La 17esima edizione di Flora et Decora, dal 5 al 7 aprile, sarà ricca di verde e bellezza, ma offrirà anche spunti di riflessione e dibattito ai cittadini. In un nuovo palcoscenico, l’Arco della Pace in Piazza Sempione, un’icona di storia e bellezza per la tre giorni dedicata al verde, all’artigianalità e alla qualità Made in Italy.

La manifestazione ospiterà 70 espositori dalla Lombardia come da altre parti d’Italia, suddivisi nelle tre classiche sezioni della mostra: FLORA, dedicata al florovivaismo, e DECORA, con la sua ampia selezione di artigiani, oltre a RISTORA, dedicato all’enogastronomia d’eccellenza.

Da venerdì 5 a domenica 7 aprile accesso libero dalle 10 alle 20 nei primi due giorni, fino alle 19 domenica. Come gratuiti saranno gli eventi e i seminari che arricchiranno la manifestazione. Tra questi la “Garden school“ ideata dall’organizzatore di Flora et Decora, Lamberto Rubini, e coordinata dal giornalista del verde e dell’ambiente Gaetano Zoccali. Tornano le visite guidate organizzate da Artema nei luoghi storici vicini alla manifestazione, come il parco Sempione, il Castello Sforzesco e l’Arena Civica. E si conferma la collaborazione con l’Associazione "Amici della Nave", impegnata in attività di recupero e inclusione rivolte a detenuti ed ex.

Gli eventi. Si comincia venerdì (17.30-19) con la tavola rotonda su “La città resiliente. Una metropoli accogliente per gli uomini e per la natura“, con Rubini, l’assessora al Verde Elena Grandi, l’"Angelo dei Navigli" Simone Lunghi, l’agronomo Vittorio Peretto e lo scrittore Andrea Kerbaker. Sabato alle 11 “I gerani resistenti alle malattie e le nuove petunie a prova di caldo“, alle 12 “I fiori facili di una volta“, a cura di Giulia Trentin; alle 15 “ Non solo spine! Scopriamo insieme i cactus da fiore da tenere in balcone“, a cura di Cipriano De Vito, e un’ora dopo “Tuttodalie: le più belle varietà da piantare ora“ per Rosanna Foresti Nicoletti. Si chiude alle 17 con “L’orto in balcone: tutto quello che c’è da sapere“ con Massimiliano Marzorati. Domenica alle 11 “Dall’argento di elicrisi e santoline al blu di lavande e rosmarini: il fascino mediterraneo in terrazzo“ con Monica e Angelo Paolo Ratto; alle 12 i segreti della Cannabis sativa svelati da Domenico Sala, alle 15 “Farfalle urbane: la bellezza mette le ali anche su balconi e davanzali“ a cura di Jonathan Gallesi, e cala il sipario alle 16 con “I ricci in città, dopo il precoce risveglio di primavera“, consigli del veterinario Massimo Vacchetta.