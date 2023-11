Cichèti, ombre e spritz. La Serenissima in tavola Tàscaro è una tipica osteria veneziana che offre piatti tipici come figà a la venessiana, bacalà a la visentina e sardele in saor, accompagnati dalle immancabili 'ombre' di vino sfuso. Un'esperienza unica per assaporare la tradizione culinaria veneta.