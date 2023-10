Chef Mainardi e il gorgonzola. Dop di Palzola

Cremoso, saporito e artigianale, il Gorgonzola dolce DOP di Palzola è un’eccellenza risultato di segreti caseari, tecniche di produzione evolute e moderni sistemi di sicurezza alimentare. Manuale in molti passaggi, la produzione dell’erborinato dell’azienda di Cavallirio, sia dolce sia piccante, mantiene una rigida politica di qualità e tracciabilità. Stagionatura fino a 80 giorni, nei primi 30-40 giorni le forme riempite a mano cominciano il percorso in celle di maturazione a tecnologia di raffreddamento dinamico, per continuare la maturazione in modalità statica. Così al Gorgonzola resta la cremosità per più giorni e sviluppa erborinatura delicata.

Ecco la ricetta delle “Patate fondenti al gorgonzola dolce DOP Palzola“ per 6 persone di chef Andrea Mainardi: ingredienti 3 patate grandi, 1 cipolla, 300 g Gorgonzola dolce Palzola, 3 fette bacon, 30 g burro, 1 mazzetto di erba cipollina, sale e pepe q.b.; Il procedimento: bollire le patate con buccia, tagliarle a metà e con un cucchiaino scavare formando “un letto”, soffriggere cipolla a julienne col burro, aggiungere il cuore delle patate, sale pepe e metà del gorgonzola; amalgamare tutto e riempire le patate. Cuocere in forno statico a 180° per 30’, sciogliere a bagnomaria il resto del gorgonzola e glassare le patate. Guarnire con bacon croccante e erba cipollina tritata.