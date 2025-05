Piemonte. La rivoluzione Soapup. L’appendi saponetta

Azienda presente per la prima volta nell’ecosistema di AF SoapUp, Soapup è molto più di una startup: è il cuore pulsante di un’azienda familiare che ha scelto l’innovazione come linguaggio e la sostenibilità come visione. Fondata nel 2022 da Marisa Zenone insieme a sua sorella e a suo figlio – oggi ancora al suo fianco –, nasce dal desiderio di creare un oggetto che unisse funzionalità, bellezza e responsabilità. Il risultato? SoapUp®, l’appendi saponetta brevettato: un’invenzione tanto semplice quanto geniale, adatta a ogni ambiente – bagno, cucina, doccia – e pratica anche in viaggio. Ma cosa rende la così speciale?

È pensato per sospendere il sapone: così rimane sempre asciutto, pulito e a portata di mano. È un gesto minimale, eppure carico di conseguenze positive per la pelle e per il pianeta. Come spiega Marisa: "Il 70% delle famiglie usa sapone liquido. Eppure, il 99,9% lo fa solo per una questione di praticità. Non perché sia migliore. E questo è sconvolgente. Solo in Italia, ogni mese, vengono consumati 17 milioni di flaconi di plastica… solo per lavarsi le mani. E il sapone liquido contiene acqua, conservanti e ingredienti che spesso causano problemi alla pelle".

SoapUp vuole cambiare questa abitudine, con un gesto semplice e sostenibile; usare il sapone solido torna a essere una scelta quotidiana: più salute per la pelle, meno plastica nell’ambiente. Ma SoapUp è anche un progetto inclusivo. Ogni dettaglio è pensato per semplificare l’esperienza d’uso: il Drill, piccolo trapano manuale in legno massello ricavato da scarti di lavorazione, per adattare ogni saponetta al sistema SoapUp; le staffette in acciaio inox con biadesivo, per appendere la saponetta senza che tocchi la parete. Nessuno spreco. Nessuna plastica. Nessuna risorsa in più: solo intelligenza, bellezza e rispetto. Il sogno di Marisa? Far crescere l’azienda al punto da affidare l’assemblaggio a una cooperativa sociale del territorio, per far bene a sé, per gli altri e per la Terra. In fiera Marisa, Beatrice e Vong racconteranno con passione perché è il momento di ridare una chance alla saponetta.