Voglia di sport e flessibilità assoluta

Per chi c’è già oggi. E per chi ci sarà. Perché la lungimiranza è una virtù essenziale per stare sul mercato e intercettare consensi. Scelta strategica quella di Anytime Fitness (www.anytimefitness.it), brand internazionale di vita sana creato oltre vent’anni fa negli States da Chuck Runyon e Dave Mortensen e che nel MIND Village ha aperto una delle sue tante palestre in Italia (55) e nel mondo (55 in 42 Paesi). Al 41 del Decumano, all’interno della stecca “Cocoon”, club che punta a diventare punto di riferimento e ritrovo per la community dei Minders che si ritrova a lavorare, studiare e vivere all’interno del Distretto dell’Innovazione. Formula easy. Che si rivela nella flessibilità assoluta degli orari (365 giorni l’anno, 24 ore su 24), anche grazie alla chiavetta magnetica che viene consegnata al momento dell’iscrizione e permette a ogni socio di accedere alla palestra in qualsiasi momento del giorno o della notte, in un contesto iper- sorvegliato. Ma anche nell’adattamento inclusivo ai frequentatori (uomini e donne di tutte le età e di diverso livello di preparazione). E nella possibilità di prevedere un utilizzo in autonomia degli spazi o di programmare con il personal trainer piani specifici che rendano la fitness experience più interattiva, motivazionale e coinvolgente. Muovendosi tra le diverse aree del format Anytime Fitness (Cardio, Isotonica, Funzionale, etc), quindi tra pesi liberi, squat racks, bilancieri e manubri, ma anche kettlebells, boxe pliometrica, tapis roulant, stair climebers, vogatori e battle ropes.