Via Sile, uffici per mille impiegati: "Traino per le attività commerciali"

Via Sile, nel cuore del quartiere Corvetto, a pochi passi dalla fermata della metropolitana. Una strada che ha cambito volto grazie ai nuovi uffici del Comune di Milano al civico 8, nell’ambito di un piano che negli anni scorsi ha portato a trasferire dal centro verso zone più periferiche attività e funzioni pubbliche. Con benefici, quindi, anche per le attività commerciali della zona. E l’arrivo di nuovi frequentatori, in questo caso impiegati pubblici. Il nuovo palazzo del Comune di Milano, inaugurato nel 2021, è progettato per ospitare a regime circa mille dipendenti da sei diverse Direzioni: Urbanistica, Mobilità, Transizione ambientale, Politiche sociali, Quartieri e Audit. L’edificio ha una superficie di 28.800 metri quadrati (suddivisi in 7 piani fuori terra, uno interrato e uno a terrazza), di cui oltre 20mila destinati ad uffici.

È stato riqualificato secondo criteri di ecosostenibilità ed efficienza energetica ed è dotato di spazi per il pubblico, locali per archivi, posti moto e biciclette, terrazze e anche una pista da running sul tetto. Il piano interrato è riservato al parcheggio mentre sulla copertura insiste un impianto fotovoltaico con un cortile interno; all’esterno 9.500 mq di verde. Il palazzo, in precedenza di proprietà della società Ecomsile, è stato acquisito da Palazzo Marino con un investimento di 67 milioni di euro.

Un’operazione legata alla vendita di uffici in centro, che in precedenza ospitavano le funzioni trasferite in periferia, e al piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare. Il sindaco Giuseppe Sala, durante l’inaugurazione della nuova sede di via Sile, aveva parlato di "una nuova fase della vita del Comune di Milano", perché "vogliamo dire ai milanesi che il Comune è vicino a loro, nel loro quartiere, pronto ad ascoltare e a intervenire".

Una fase che ha visto anche l’apertura di sedi “decentrate“ in altre zone della città, in un periodo in cui era ancora in auge un modello di lavoro all’insegna dello smart working. La nuova sede del Comune in via Sile viene sfruttata, in una inedita commistione di funzioni, anche come spazio per eventi. Il palazzo ha ospitato nei giorni scorsi, infatti, l’edizione 2024 dell’Hyperlocal Festival, una due giorni di performance artistiche e musicali dedicate ai quartieri di Milano e alle loro scene.

Sette comunità storiche ed emergenti europee si sono esibite negli spazi: la Grime di Bow E3 (Londra), la Batida di Quinta do Mocho (Lisbona), il Dembow della Comunidad del quartiere Umberto I (La Spezia), la sound system culture e il Carnevale di St.Paul and Easton (Bristol), la Breakcore di Brixton (Londra) e le sue ramificazioni – tra cui quella del quartiere San Vitale di Bologna – i the Afrogreek di Kypseli (Atene) e un focus speciale sulle Live Arts. Assieme alle scene storiche, artisti legati ai quartieri precedentemente ospitati al festival: nella due giorni nomi di rilievo come DJ Nigga Fox, Tou Moria, Katatonic Silentio.

Un traino, quindi, anche per le attività commerciali per una via che sta attirando investimenti e sta cambiando volto. Proprio in via Sile, al civico 18, il marchio Frankie’s ha aperto nel marzo scorso il suo terzo store milanese, dopo le più centrali via della Moscova e corso di Porta Ticinese. Una selezione di centrifugati, smoothie, frullati proteici, bowl, insalate, sandwich e wrap, anche per le pause pranzo salutari di chi lavora nella zona.