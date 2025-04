sui social spopola Asformer

Il design tricolore è un grande mondo che merita di essere scoperto. Troppo spesso però resta confinato tra collezionisti ed esperti, gli unici – probabilmente – in grado di capire fino il fondo il reale valore di questi oggetti. Ma in realtà non è così. Perché è sufficiente saperli raccontare nel modo giusto per farne comprendere l'arte e, subito dopo, far innamorare tutti. È un po' quello che a Asform Atelier che cerca di divulgare pillole di design direttamente sul suo profilo Instagram dove racconta la storia di molti famosissimi, parla di grandi designer, di aziende più o meno note. Anche il nome stesso scelto per la pagina – Asform – rimanda a questo magico mondo perché in effetti si tratta di un acciaio innovativo molto elastico che ha iniziato a essere impiegato nel mondo creativo dagli Anni ’60 e ’70 e che ha permesso di realizzare progetti che prima erano rimasti solo prototipi. Il lavoro sulla pagina Instagram di Asform Atelier risale al 2023 e l'obiettivo è chiaro: portare il design alla gente.