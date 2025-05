Polmone verde e collegamenti: "Prezzi accessibili ma in aumento"

Polmoni verdi e servizi, collegamenti con il centro di Milano e anche con la rete delle autostrade. Caratteristiche che stanno facendo crescere l’appeal di Chiesa Rossa, con un "aumento importante del valore degli immobili" e prezzi che si orientano sui 4mila/4,5mila euro al metro quadro. Un’analisi del quartiere e del mercato che arriva da Antonio Rizza, titolare dell’agenzia Grimaldi Rozzano 1 della rete di Grimaldi Immobiliare. "Il quartiere Chiesa Rossa fa parte del Parco Agricolo Sud Milano – spiega – una delle aree protette più grandi d’Europa. Si affaccia inoltre sul Naviglio Pavese ed è lambito dal fiume Lambro. La sua principale qualità, come altri quartieri della cintura meridionale di Milano, è infatti di offrire un equilibrio tra vivere immersi nel verde, senza per questo rinunciare ai servizi e alle opportunità della metropoli".

Il centro di Milano "è molto ben collegato grazie alla fermata Abbiategrasso della metropolitana, oltre a una rete capillare di mezzi di superficie. Rimane poi una zona comoda per chi preferisce usare l’auto". In pochi minuti, infatti, si accede alla A7 Autostrada dei Giovi verso la Liguria, meta preferita dai milanesi per vacanze e weekend, e al sistema delle tangenziali. Fattori che, come detto, hanno fatto crescere le richieste di case, nuove o da ristrutturare, in questa zona di Milano.

"Negli ultimi anni – sottolinea Rizza – si è assistito a un aumento importante del valore degli immobili, con prezzi che si orientano sui 4mila/4,5mila euro al metro quadro". Chi punta lo sguardo sul quartiere? "Anche se non mancano studenti universitari e giovani, attirati dalla vicinanza del quartiere Navigli e delle aree della movida milanese, Chiesa Rossa è una realtà popolata prevalentemente da famiglie medio-borghesi – prosegue Rizza – attirate dai molti servizi di prossimità che permettono di avere vicino casa tutto il necessario alla vita quotidiana. Il quartiere è servito da diversi centri commerciali, poli scolastici pubblici e privati, una caserma dei carabinieri, presidi sanitari, centri culturali e impianti sportivi, oltre all’ampio parco pubblico Chiesa Rossa attorno all’omonima chiesa che dà nome al quartiere. L’area beneficia inoltre dei grandi progetti di riqualificazione che stanno interessando la zona sud della Città, come per esempio l’ex Scalo di Porta Romana".

Anche secondo l’ultima analisi di Immobiliare.it, a Chiesa Rossa il prezzo degli immobili è mediamente di 4.190 euro al metro quadro, quotazioni simili a quelle di quartieri come Corvetto o Rogoredo, legate dalla stessa caratteristica. Sono tutte aree "ben collegate ai quartieri più centrali della città, che permettono di vivere a un passo dai Navigli, punto di riferimento per gli aperitivi e le uscite serali, e da Porta Romana, elegante zona residenziale, a costi decisamente più contenuti". Sono aree dove i prezzi, pur in aumento, sono ancora accessibili per chi cerca casa a Milano. Non è, però, tra i quartieri più economici. Non hanno ancora superato la soglia dei quattromila euro al metro quadro, infatti, quartieri come Bisceglie, Baggio, Olmi, Ponte Lambro, Santa Giulia, Cimiano, Crescenzago, Adriano, Forlanini, Affori, Bovisa, Bicocca e Niguarda.

Per quanto riguarda gli affitti, invece, secondo il report di Immobiliare.it Chiesa Rossa si attesta su una media di 19,4 euro al metro quadro. Figura tra i quartieri con i costi più contenuti, pur nettamente superiori alla media nazionale che oscilla sui 14 euro al metro quadro. "Da un lato troviamo quartieri dove il prezzo medio al metro quadro supera o sfiora i 30 euro, come il Centro, Garibaldi, Moscova, Porta Nuova, Arco della Pace, Arena, Pagano e Porta Venezia, Indipendenza – si legge nel rapporto – dall’altro, negli stessi quartieri “più economici” già indicati per la compravendita anche i canoni d’affitto sono più contenuti. A differenza della compravendita, nella locazione nel corso degli ultimi 12 mesi si è assistito a una flessione dei prezzi in quasi tutti i quartieri".