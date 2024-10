Parco a misura di bambino. É l’idea di "Ci vuole un seme"

Per tutto il mese di aprile 2023 il cantiere di SeiMilano si è trasformato in un’inusuale galleria d’arte a cielo aperto. Le cesate esterne di via Bisceglie, infatti, sono state rivestite con una serie di pannelli che esponevano i disegni realizzati dagli alunni delle quarte classi del plesso di via Ugo Pisa dell’Istituto Comprensivo Narcisi sul tema “il Parco che vorrei”. Lungo i 90 metri delle cesate si sono susseguite le immagini dei desideri dei bambini per il parco urbano di SeiMilano, in via di realizzazione: tanti scivoli, altalene, campi sportivi, ma soprattutto tanto verde nel quale giocare o semplicemente passeggiare con gli amici o i propri animali.

L’iniziativa si è inserita nell’ambito di “Ci vuole un seme”, il progetto declinato sulle quattro stagioni e rivolto al plesso Pisa dell’Istituto Comprensivo Narcisi che Borio Mangiarotti, in collaborazione con HW Style, ha realizzato lo scorso anno con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i giovani abitanti del quartiere nella nascita del parco urbano di SeiMilano. Oltre a disegnare il Parco dei loro sogni, i bambini hanno preso parte a una lezione sulla stagionalità delle colture che si è svolta negli orti pedagogici all’interno del futuro Parco, reinvasando e piantumando alcune piante di insalata. Nei precedenti appuntamenti di “Ci vuole un seme”, dedicati all’autunno e all’inverno, i ragazzi erano stati coinvolti in lezioni in classe sul rispetto della natura e sul tema delle tre R “Riduco, riuso, riciclo”, sfociate rispettivamente in un’attività di semina e nella realizzazione delle decorazioni per l’albero di Natale della scuola con materiali naturali e di recupero. I bambini inoltre erano stati invitati a disegnare l’albero di Natale dei loro sogni e i pannelli con le loro opere avevano decorato le cesate del cantiere per tutto il periodo natalizio.

"È stato bello vedere il Parco di SeiMilano attraverso gli occhi dei ragazzi, che ne saranno i principali futuri fruitori", ha dichiarato Edoardo De Albertis, CEO di Borio Mangiarotti. "Siamo convinti che il nuovo spazio verde, con le aree per il gioco e per l’attività sportiva, i prati in cui correre e i percorsi per le biciclette, verrà incontro ai loro desideri". L’intervento di SeiMilano, firmato dallo studio MCA – Mario Cucinella Architects, sta trasformando la zona sud ovest di Milano in un nuovo quartiere mixed-use (residenziale, commerciale e direzionale) inserito in un nuovo parco pubblico di 16 ettari progettato da Michel Desvigne Paysagiste. Architetto paesaggista francese, Desvigne è uno dei maggiori esponenti dell’architettura di paesaggio francese; i suoi progetti si caratterizzano per l’attenzione all’evoluzione temporale della vegetazione, alla geografia del luogo e alla relazione con gli elementi del paesaggio urbano.