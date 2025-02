Nuovi modi di allenarsi per restare in forma

Il wellness del 2025, tra tendenze benessere e nuove mode: è tutto raccontato nell’edizione 2025 del report “Future of Wellness”, appena pubblicata dal Global Wellness Summit, (GWS), la previsione più autorevole e dettagliata in questo campo, con ben 130 pagine di analisi su ciò che conterà davvero nel campo benessere e della cura di sé nell'anno appena cominciato. Vediamo alcuni dei trend principali evidenziati dal rapporto, i quali spaziano dal ritorno del wellness analogico, ai nuovi ruoli rivestiti da pratiche antiche come la sauna, alla sostenibilità delle SPA e delle strutture di wellness. Dopo anni di crescente ricorso alla tecnologia, il wellness fa marcia indietro e si riscopre analogico. L'uso dei dispositivi elettronici diventa meno pervasivo e saremo anche meno connessi durante le pratiche di benessere. Nel 2025 sempre più persone, in particolare i ragazzi della Generazione Z e i Millennials, cercheranno la disconnessione a favore dei rapporti umani. Perfino il mito della casa super smart e iper-tecnologica comincia a dare segni di cedimento, a favore di ambienti in cui regnano la pace e la privacy, con un ritrovato interesse per le tecnologie retrò, come le vecchie macchine fotografiche a pellicola, i dischi di vinile, con musica da ascoltare anche in sauna, e perfino le macchine da scrivere d'epoca. Per il tempo libero tornano di moda i saloni di lettura con musica dal vivo, i laboratori si trasformano in luoghi in cui l'artigianato si trasforma in strumento di benessere (con crescente apprezzamento per ceramica, calligrafia, modellazione dell'argilla). Per i soggiorni di vacanza vanno forte i mini chalet nella natura senza collegamento internet, i viaggi fitness in cui si pratica sport all’aria aperta e con molti momenti socializzanti. Se da un lato i giovani apprezzano i fitness analogici, i più adulti sono sempre più attratti dal "wellness aumentato" in cui, grazie ai progressi scientifici e medici, la salute non è solo curata, ma ottimizzata e perfino potenziata. Ecco allora le interfacce cervello-computer che migliorano le prestazioni e migliorano il benessere dei neuroni; i fitness estremi che insegnano a sopportare sforzi sempre più intensi, e il successo di tutti gli accessori e le attrezzature per affrontare queste sfide. Ci sono ad esempio le cuffie smart integrate con la tecnologia dell'interfaccia cervello-computer, per acquisire una conoscenza più profonda della propria salute cognitiva, migliorare le attività quotidiane e perfino gestire i burnout. Ci sono anche i pantaloni con robotica indossabile che incrementano del 40% la forza muscolare delle gambe e del supporto delle ginocchia, per muoversi in ambienti impegnativi come la natura selvaggia. Non mancano i dispositivi sanitari indossabili integrati con l'intelligenza artificiale, i dispositivi simili ai tracker capaci di rispondere sempre meglio alle esigenze individuali. Tutto questo va verso prestazioni sempre più estreme, con individui che si sforzano di superare i limiti delle proprie capacità fisiche, come dimostra anche il crescente interesse per le ultra-sfide, come le lunghe maratone di corsa nel deserto.