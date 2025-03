Milano: destinazione top per investitori nel lusso secondo Barnes City Index

È Milano la destinazione italiana più ambita dagli investitori internazionali che guardano al settore immobiliare del lusso: secondo il “Barnes City Index“, il capoluogo lombardo si posiziona primo in Italia e al quinto posto nella classifica internazionale delle città più attrattive per gli acquirenti di fascia alta, dopo Madrid, Dubai, Miami e Monaco. L’indagine è stata presentata oggi nel corso dell’inaugurazione della nuova sede di Barnes, che arriva per la prima volta a Milano in corso Magenta. "Milano è oggi una delle città più dinamiche d’Europa, una capitale del design e della moda che attrae investitori internazionali – ha commentato Thibault de Saint Vincent, presidente di Barnes –. Con l’apertura della sede in corso Magenta intendiamo non solo rafforzare il nostro posizionamento a livello globale ma soprattutto avviare un nuovo percorso di crescita in Italia, con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di immobili di prestigio in questo paese e garantire un servizio di consulenza su misura e d’eccellenza. Abbiamo scelto Milano perché crediamo che sia una città destinata a crescere nei prossimi anni". Nel 2024 si è registrato un aumento del valore medio al metro quadro soprattutto nelle zone più prestigiose, dove i prezzi toccano punte di 23mila €/mq. La domanda si concentra su metrature tra 120 e 250 mq, i quartieri più richiesti Quadrilatero, Brera, Magenta, Porta Nuova e corso Como. La domanda resta elevata per gli immobili di fascia alta, trainata dalla clientela internazionale. Il 60% degli acquirenti è composto da famiglie o professionisti che cercano immobili a uso residenziale, il 40% del mercato è costituito da investitori internazionali.