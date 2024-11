La casa d'autunno, vince lo stile vintage anni '70

L'autunno ormai è entrato nelle nostre case e ci farà compagnia per qualche altra settimana. Perciò chi ancora non l'ha fatto è ancora in tempo per rinnovare l'arredamento adattandolo alla stagione in corso. Il primo step da seguire riguarda la scelta dei colori. L'autunno, come anche l'inverno, si sposa bene con tonalità calde, terrose, vicine alla nautra. Questo non significa stravolgere la casa ma bensì aggiungere o sostituire qualche dettaglio (cuscini, coperte, tappeti, oggetti) per rendere tutto più coerente. Stabilita una precisia linea da seguire per quello che riguarda la palette cromatica si passa poi allo stile, e il vintage o retrò rimane sempre tra i più apprezzati. In particolare per questo 2024-2025 gli esperti di settore dicono che l'ispirazione che va per la maggiore è quella degli anni Settanta, caratterizzata da motivi geometrici audaci, tonalità terrose e mobili sinuosi. Per seguire il trend basterà quindi aggiugere, o meglio incorporare, qualche pezzo vintage all'arredamento della propria casa creando quindi il giusto mix tra ieri e oggi. Capitolo materiali. La scelta da privilegiare è una sola: naturale. Cotone pesante, lino e lana testurizzati, juta, bouclé e soprattutto il legno (si parla molto spesso anche di materiali tattili e strutturati) sono soltanto alcune delle opzioni tra cui scegliere per dare un tocco speciale alla propria casa che, con poche accortezze, diventerà accogliente e piena di carattere.