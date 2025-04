Illuminazione Innovativa

Con l’arrivo del caldo le piscine diventano il fulcro della vita all’aperto, luoghi di relax e socializzazione. Il gruppo Olc, composto da KE, Varaschin e Piscine Castiglione, risponde a questa tendenza con soluzioni innovative per migliorare l’esperienza degli spazi outdoor. Una delle novità più significative è il faro Ghost di Piscine Castiglione, che rivoluziona l’illuminazione delle piscine, aggiungendo valore estetico e funzionalità. Personalizzabile e coordinabile con il rivestimento della piscina, Ghost è stato testato durante le Olimpiadi e ora è disponibile per il mercato privato e l’hospitality. In aggiunta, Piscine Castiglione presenta il faretto segnapasso Ghost, ideale per valorizzare spiaggette o scale, creando un’atmosfera unica.