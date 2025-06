Grazioli 59 e Jenner 20. Gli operatori ci credono

Numerose e costanti le dimostrazioni che Dergano, ben collegata con il centro cittadino, è diventata un centro attrattivo per chi desidera vivere in un contesto storico a misura d’uomo e, al contempo, ricco d’innovazione e di contaminazioni artistiche e culturali. Non a caso già accoglie diversi studi di design e gallerie d’arte, oltre agli eventi del Fuorisalone. Inoltre è ricca più di altri quartieri di aree verdi come parchi e giardini di quartiere, oltre ad avere vicina la grande oasi naturale del Parco Nord di Milano.

E la presenza del Politecnico di Milano ha favorito negli ultimi anni il ricambio generazionale, popolando la zona di studenti e professionisti provenienti da tutto il mondo. Negli ultimi anni, tante le dimostrazioni del crescente interesse da parte degli operatori immobiliari sulla zona: due anni fa è partito il cantiere per le residenze Grazioli 59, oggetto di una campagna di “equity crowdfunding“ immobiliare finanziata tramite la piattaforma Concrete Investing, a cui hanno aderito circa 150 investitori tra retail e professionali per un totale di 2 milioni di euro di raccolta.

Testimonianza ulteriore, appunto, del fatto che gli operatori credono nella zona. E ci investono. Lo sviluppo residenziale - due corpi sovrapposti - porta la firma dello Studio Barbieri&Negri. Il progetto, con Bluestone coinvolta come development manager, prevede un fronte di sei piani su via Grazioli e un edificio più alto, di dieci piani, affacciato a sud, per un totale di 49 appartamenti in classe energetica A.

E ancora, a inizio anno sono scattate le demolizioni dell’ex palazzo residenziale al civico 20 di viale Jenner angolo con via Legnone. Al suo posto sarà edificato un edificio residenziale progettato dall’architetto Marco Vigo per Studio DC10 | Architects.

La palazzina demolita era stata costruita cent’anni fa e realizzata in un “appena accennato” stile déco. Al suo posto un nuovo edificio di sei piani, con una facciata movimentata da finestre e piccole logge alternate.