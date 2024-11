Fotovoltaico, numeri in grande crescita. In Europa, l'Italia dietro solo alla Polonia

Il 2024 prosegue sulla scia del 2023 per quanto riguarda l'energia rinnovabile, in particolare per le imprese italiane che l'anno scorso hanno prodotto energia per 10.742 Gwh (+9,1%). Se questi dati positivi facevano ben sperare, quelli raccolti nei primi mesi dell'anno in corso sono ancora più interessanti. Infatti, la crescita del primo semestre ha fatto registrare un incremento del 17,4% della produzione di energia elettrica con il solare, un'impennata che porta l'Italia ad essere il secondo Paese in Europa, dietro soltanto alla Polonia. Tale tendenza è stata confermata anche dal rapporto di Confartigianato presentato durante la seconda edizione della “Settimana per l'energia e la sostenibilità” (svolta a fine ottobre). Nel dettaglio, ha riportato i numeri della filiera energetica da fonti rinnovabili: nel 2024 sono impegnate 94.372 imprese e 354.885 addetti, aziende che fabbricano motori, generatori, trasformatori elettrici, turbine e turboalternatori, producono energia elettrica, recuperano e preparano al riciclaggio rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse, installano impianti elettrici in edifici e ne curano la manutenzione. Per quanto riguarda l'economia circolare le imprese operanti sono 182.370 con 553mila addetti e in testa alla classifica regionale per numero di addetti impegnati nell'economia circolare c'è la Lombardia (96.330). «Per ridurre i costi dell'energia, abbattere le emissioni, favorire la creazione di imprese e occupazione – ha precisato Marco Granelli, presidente di Confartigianato – va potenziato l'utilizzo di fonti rinnovabili, anche favorendo gli investimenti in piccoli impianti per l'autoproduzione, privilegiandone l'installazione su capannoni e aree occupate di immobili produttivi per evitare il consumo di suolo, e promuovendo la realizzazione di comunità energetiche». I numeri positivi per il fotovoltaico non riguardano però solo le aziende e le imprese - che tuttavia rappresentano la fetta più importante - perché il segno c'è anche per i singoli cittadini che sempre più spesso decidono di sposare l'energia green e in particolare i pannelli solari.