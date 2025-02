Da Milano fino a Osaka passando per Venezia Le fiere di design del 2025 da non perdere

Il 2025 è un anno ricco di novità e di stimoli per il mondo del design e dell’architettura. Numerose fiere, internazionali e nazionali, offriranno un’ampia panoramica sulle ultime tendenze del settore e presentando le soluzioni più innovative per progettare e costruire spazi sempre più sostenibili e funzionali. Partecipare a queste manifestazioni rappresenta un’opportunità unica di confronto, per scoprire le ultime novità e trovare l’ispirazione per i propri progetti. Tra queste imperdibile, come ogni anno, il Salone del Mobile, in programma dall’8 al 13 aprile. L’edizione 2025 si preannuncia ricca di sorprese, con un focus sempre più attento alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica. Oltre ai grandi nomi del design internazionale, il Salone del Mobile offre l’opportunità di scoprire giovani talenti e nuove realtà emergenti. Altro evento di grande rilevanza è il Made Expo, la biennale dedicata al mondo delle costruzioni, dal 19 al 22 novembre. Rivolta a progettisti, tecnici, imprese di costruzione e professionisti del settore, presenta le ultime novità in termini di materiali, tecnologie e sistemi costruttivi. Un punto di riferimento per chi vuole rimanere aggiornato sulle ultime tendenze del settore edile e scoprire le soluzioni più innovative per realizzare edifici sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. Per chi è interessato al design sostenibile, un appuntamento da non perdere è la Biennale di Architettura di Venezia. Dal 10 maggio al 23 novembre, è dedicata all’esplorazione delle più recenti tendenze dell’architettura internazionale, con un focus particolare sui temi della sostenibilità e dell’innovazione. Oltre a questi grandi eventi, nel corso dell’anno si terranno numerose altre fiere di settore a livello internazionale. Tra queste, merita sicuramente una menzione l’Expo di Osaka che sarà inaugurato il 13 aprile (fino al 13 ottobre) con il tema "Designing Future Society for Our Lives". Al centro della manifestazione le ispirazioni vernacolari e artigianali, sperimentazione strutturale ed estetica digitale. Consigliati poi The Design Show (Il Cairo, 15-17 maggio 2025): la più grande fiera dedicata all’architettura e al design di interni nella regione MENA, e il Workspace di Dubai, dal 27 al 29 maggio 2025, evento di riferimento per l’interior design commerciale in Medio Oriente.