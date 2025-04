Da 50 anni, il piacere di ristrutturare casa

Dall’esperienza di Edildelta - azienda che dal 1973 è un punto di riferimento nella provincia di Milano e Lodi oltre che in tutta la Lombardia nel panorama delle finiture e dell’interior design - nasce DeltaContract, un servizio di consulenza a 360° pensato per accompagnare i nostri clienti in ogni fase dei lavori di ristrutturazione della propria abitazione. Il nostro team di professionisti specializzati in manutenzioni ordinarie e straordinarie è strutturato per supportare il cliente passo dopo passo e rendere il ristrutturare casa un’esperienza unica e indimenticabile. I servizi che offriamo iniziano dalla fase di progettazione con architetti e interior designer nostri partner: una prima consulenza gratuita, nella quale confrontarsi e valutare le proposte più adatte alle proprie esigenze. Una volta sviluppate le varie opzioni e individuata la soluzione ottimale sotto il profilo progettuale, il cliente viene accompagnato da un consulente dedicato nella scelta di materiali e finiture all’interno dello Showroom Edildelta di Vizzolo Predabissi (MI), uno spazio strutturato su due livelli e che mette a disposizione dei propri clienti una superficie espositiva di oltre 1.500 mq in costante aggiornamento, in cui sono presenti i migliori brands di pavimenti e rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, parquet, laminato e LVT, nonché resine, pitture, arredo bagno, accessori, rubinetteria, sanitari, termoarredo, carta da parati, porte interne e blindate, infissi. Abbiamo poi allestito anche un Appartamento Pilota nel quale poter toccare con mano la qualità dei prodotti e delle nostre realizzazioni: uno spazio nato per consentire a ogni cliente di vivere a 360° la qualità delle realizzazioni firmate Edildelta, in un ambiente unico che ha il sapore di casa. Tutte le fasi e la gestione del cantiere vengono direttamente e interamente coordinate dal nostro team, offrendo un servizio “chiavi in mano” e il valore aggiunto di interfacciarsi con un unico referente sia per le lavorazioni che per gli adempimenti burocratici, oltre alla possibilità beneficiare delle agevolazioni fiscali più adatte al singolo intervento. Contattaci per prendere un appuntamento e scoprire il piacere di ristrutturare casa!