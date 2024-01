Aladdin è il proiettore lampadario che rinnova la casa

Al CES (Consumer Electronic Show) XGMI ha presentato nuovi prodotti per l’intrattenimento domestico. Tra questi Aladdin, vincitore premio CES Innovation 2024, che fonde una lampada da soffitto smart, un proiettore di alta qualità ed altoparlanti connessi per ottimizzare gli spazi in casa. Offrendo un’esperienza cinematografica fino a 100 pollici sulle pareti, direttamente dal soffitto, risolve i problemi dei proiettori tradizionali. Grazie al suo posizionamento strategico al posto del lampadario ed un elevato rapporto di proiezione di ben 0,7:1 trasforma qualsiasi spazio in sala multimediale. Il design moderno offre la stessa installazione senza ostacoli di un normale lampadario a soffitto, ma fornisce un proiettore ricco di funzionalità con altoparlante smart. Garantisce sfondi dinamici immersivi, libri interattivi per bambini a grandezza naturale e suoni ambientali rilassanti per la notte. Il lancio del dispositivo è previsto per giugno 2024 in Giappone.