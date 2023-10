Aiutare la comunità e tutto il territorio a crescere

Fondazione della Comunità Bresciana Ente Filantropico è una realtà ormai punto di riferimento sul territorio, in grado di svolgere una funzione di tramite tra chi desidera donare e chi ha bisogno di ricevere contributi per poter realizzare progetti d’utilità sociale. La Fondazione si muove nella direzione indicata dalla moderna filantropia e vuole essere volano trasparente di sviluppo del territorio, catalizzatore di risorse capace di stimolare nuova progettualità, mettendo in rete enti e associazioni che insieme hanno dimostrato di poter raggiungere grandi obiettivi: «Gli ambiti nei quali ci muoviamo - sottolinea il Notaio Mario Mistretta, Presidente della Fondazione - sono principalmente l’assistenza sociale e socio-sanitaria, la tutela del patrimonio artistico e ambientale, l’istruzione e la cultura. Nel 2022 - continua il Presidente Mistretta - la Fondazione ha erogato 7 milioni di euro attraverso bandi e co-progettazioni. Quattro bandi erano nell’ambito della cultura, istruzione, sociale e recupero di edifici artistici. Poi ci sono i bandi territoriali, che hanno riguardato iniziative territoriali nella nostra provincia. Abbiamo erogato interventi verso centinaia di soggetti, espressione del terzo settore, con i quali abbiamo realizzato circa 400 eventi nella Provincia di Brescia, nell’ottica del dialogo e dell’unione di sinergie collaborative fra questi enti». Da sottolineare come i lasciti alla Fondazione rappresentino la garanzia che i propri beni siano destinati solo a chi appartiene al proprio mondo ed esclusivamente per realizzare attività filantropiche.