Alessandro Borghese e i 10 anni di 4 Ristoranti: festa con maxi torta in centro a Milano e due puntate speciali

Milano, 14 maggio 2025 – Un programma capace di generare tormentoni (dal “voto che può confermare o ribaltare la situazione” all’attenzione alla pulizia della cappa) e imitazioni (quella – fantastica – di Max Giusti, a casa della Gialappa’s): dopo 10 anni 4 Ristoranti è diventato un format così noto che non c'è famiglia che ogni tanto non si diverta a giocare secondo le sue regole, dando voti ai piatti, all'apparecchiatura e al servizio. Per festeggiare il traguardo, Alessandro Borghese ha portato i suoi '4 Ristoranti' in piazza Mercanti, nel cuore di Milano, incontrando le decine di persone in coda per una foto con lo chef e un pezzo di torta.

Alessandro Borghese festeggia i 10 anni della trasmissione televisiva “4 Ristoranti”

Le due puntate speciali

In questi anni il programma ha letteralmente girato tutta l’Italia, raccontando il mondo della ristorazione a 360 gradi, anche nel complesso momento legato alla pandemia, adeguando il format alle esigenze del periodo. Basti citare, per restare sempre a Milano, la puntata alla sfida per il miglior delivery. Per celebrare i 10 anni del programma, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia propone, in esclusiva su Sky e in streaming su Now, due episodi speciali: domani (15 maggio). per la prima volta nella sua storia, una puntata con ospite, con Lillo che aiuterà Borghese a scegliere la Miglior Osteria Verace di Roma Est, mentre giovedì 22, quattro ristoratori di tutta Italia si sfideranno per cercare il Migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca d'Italia.

Folla per Alessandro Borghese che festeggia i 10 anni della trasmissione televisiva “4 Ristoranti” a Milano, 14 maggio 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

Il lato milanese di Borghese

Borghese, 48 anni, è il volto e l’anima del programma. Lo chef da anni è di casa a Milano, dove ha aperto il ristorante “Ab - Il lusso della semplicità”. “Qui ho trovato l’amore, ho sposato Wilma (Oliviero ndr), abbiamo messo su famiglia e ho scelto di stabilirmi in città. Sono romanissimo sotto tanti punti di vista ma ho un’attitudine milanese. Milano è l’unico luogo in cui sono preciso, puntuale” ha raccontato in una recente intervista a Il Giorno.

Alessandro Borghese, mattatore di 4 Ristoranti (foto Ansa)

Il ristorante “Il Lusso della semplicità”

Alessandro Borghese ha aperto il suo ristorante a Milano nel 2017, scegliendo come nome 'Il lusso della semplicità'. Un vero e proprio manifesto di quella che è la cucina per lo chef più rock della tv italiana. Situato nel cuore della City Life milanese il locale si trova in un edificio di Gio Ponti, in viale Belisario. “Cucinare è un atto d’amore, voglio trasmettere un’emozione, voglio compiacere chi viene a trovarmi, voglio far felice i miei ospiti”, aveva spiegato Borghese in occasione dell’apertura.