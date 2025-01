Scuola superiore, compiere la scelta giusta: un passo fondamentale per la propria crescita

A partire dal prossimo giugno, una volta superati gli esami di terza media, gli studenti di tutta Italia dovranno prepararsi per l’importante step successivo del loro percorso d’istruzione: la scuola superiore. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026 sono aperte dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025, un periodo breve ma cruciale per scegliere il percorso di studi più adatto ad ogni adolescente. La prima cosa da sapere è che non esistono scuole facili o difficili: tutto dipende dalle passioni e dagli obiettivi personali. Se si preferisce un inserimento veloce nel mondo del lavoro, un istituto tecnico o professionale può essere la scelta giusta, perché offre percorsi pratici e la possibilità di accedere agli ITS (Istituti Tecnici Superiori). Chi invece ha già in mente di frequentare l’Università potrebbe orientarsi su un liceo. Linee guida a parte, nessuna strada è definitiva: anche chi frequenta un istituto professionale può ovviamente proseguire gli studi all’Università. I licei in Italia sono sei: il liceo classico è adatto a chi ama la storia, la letteratura e le lingue antiche, mentre quello scientifico è ideale per chi è appassionato di matematica e scienze. Il liceo linguistico si concentra sulle lingue moderne ed è perfetto per chi sogna una carriera internazionale. Il liceo delle scienze umane approfondisce psicologia, pedagogia e sociologia, mentre quello artistico è dedicato a chi vuole esprimere la propria creatività attraverso arte, design e architettura. Infine, il liceo musicale è rivolto a chi vuole specializzarsi in danza o musica. Gli istituti tecnici si dividono in due settori principali: tecnologico ed economico. Gli indirizzi includono agraria, turismo, informatica, meccanica, chimica, grafica e comunicazione, trasporti e logistica e non solo. Questi percorsi preparano al mondo del lavoro, ma permettono anche di proseguire gli studi. Gli istituti tecnici sono ideali per chi cerca una formazione che unisce teoria e pratica. Si dividono in due settori: servizi e industria/artigianato. Tra gli indirizzi ci sono enogastronomia e ospitalità alberghiera, moda, manutenzione tecnica, servizi per la sanità, arti ausiliarie come odontotecnico o ottico, e nuovi percorsi come la gestione delle acque o i servizi culturali. Per scegliere la scuola superiore giusta, bisogna riflettere sulle proprie passioni, capacità e interessi. Partecipare alle giornate di orientamento organizzate dagli istituti è fondamentale per conoscere meglio le diverse opzioni. Inoltre, online si trovano test di orientamento gratuiti che possono aiutare a scoprire il percorso più adatto. È importante parlare con i genitori e ascoltare i loro consigli, ma alla fine la decisione deve essere personale. Un altro strumento utile è la classifica Eduscopio 2024, che valuta le scuole italiane sulla base dei risultati degli ex studenti nel lavoro o all’università e può aiutare a individuare gli istituti migliori nella propria zona.