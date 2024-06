Ecco il conto D.Evolution. Per Millennials e Gen Z

Un’offerta plasmata a misura delle necessità del cliente. Banco Desio lancia “D.Evolution“, il nuovo conto corrente dedicato a chi ha tra i 18 e i 40 anni e dal profilo creativo, intraprendente, sempre connesso, green. "Un conto corrente conveniente, che garantisce al cliente tutta la libertà di operazioni illimitate e gli consente di accedere a prodotti e servizi con condizioni agevolate per i tuoi progetti".

Ne abbiamo parlato con Emanuele Cacciatore, Direzione Banca Commerciale e Area Marketing di Banco Desio. "Faccio una premessa – spiega – D.Evolution è il conto corrente dedicato alla fascia tra i 18 e 40 anni. È stato pensato per rispondere alle esigenze sia di chi ha iniziato l’Università, che di chi invece è già inserito nel mondo del lavoro, ma vuole proseguire i propri studi.

Abbiamo dunque pensato a due proposte su misura: un’offerta Generazione Z, tra i 18 e i 25 anni; un’offerta Millennials, tra i 26 e i 40 anni".

Perché puntare su questo segmento di mercato?

"Si tratta di offerte convenienti, che garantiscono libertà di operazioni illimitate e i più elevati standard di accessibilità e sicurezza sul digitale. Per le scelte più importanti, ad esempio investimenti o finanziamenti come prestiti personali e mutui casa, i clienti possono contare anche sulla consulenza personalizzata dei professionisti presenti nelle nostre filiali".

Millennial e generazione Z, quali risorse e caratteristiche hanno queste fasce della società spesso trascurate dalle istituzioni?

"Per parlare di Millennials e Generazione Z dobbiamo innanzitutto considerare che si tratta di quelle persone che hanno visto nascere internet prima e i social network poi. Sono i giovani che in rete ricercano idee creative, informazioni e opportunità. E cosa ancor più importante, lo fanno con una crescente attenzione e sensibilità verso le tematiche legate alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance".

Più in generale quali sono le prospettive del Banco Desio e quali le strategie di crescita

futura?

"Come indicato nel nostro Piano Industriale “Beyond26”, vogliamo consolidare il nostro ruolo di banca di prossimità per qualità di soddisfazione dei nostri clienti e vogliamo continuare a migliorare l’operatività della banca commerciale. Come? Facendo leva sull’innovazione, la digitalizzazione, l’applicazione dei criteri ESG e sulle nostre persone che nelle filiali garantiscono la vicinanza ai nostri clienti".