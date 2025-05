Prima di trasferirsi dall’ASD Club Napoli al Milan, Gigio Donnarumma era stato per qualche giorno “di proprietà” dell’Inter: la trattativa col papà, il trasferimento organizzato, cinque giorni trascorsi in città e persino l’iscrizione a scuola. Poi si inserirono Mino ed Enzo Raiola, procuratori del fratello maggiore di Donnarumma, Antonio, che era di proprietà del Milan... e si sa come è finita