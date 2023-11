Una famiglia fedele ai clienti. E la novità: una pellettatrice

Dal 1965 la fiera agricola di Codogno conta sulla certa partecipazione della storica e apprezzata azienda Olivari Pasquale snc di Olivari Primo & C di San Martino in Strada, via Alessandro Manzoni. E tra le novità proposte, in arrivo dall’estero, sarà esposta una pellettatrice. Olivari è il concessionario Case IH per le province di Lodi e Milano. "Dal 1965 al servizio degli agricoltori lombardi. Orgogliosamente Case IH dal 1972", testimonia il titolare Primo Olivari. L’azienda nasce nel 1965, ed è stata fondata dai fratelli Pasqualino e Mario Olivari.

Dal 1991 si è trasformata nella attuale ragione sociale, Olivari Pasquale snc di Olivari Primo & C. "Rappresentiamo CaseIH e prima International Harvester dal 1972, un discorso quindi ininterrotto. E dal 1980 rappresentiamo anche la Krone – ricorda il professionista –. Il nostro spirito è di mantenere le stesse rappresentanze per dare un chiaro segnale di continuità e di rispetto verso i nostri clienti. La forza che la clientela ci riconosce è il post vendita, sia per tempistiche di intervento che per capacità di soluzione dei problemi".

"A Codogno il progetto è ambizioso. È l’unica fiera alla quale partecipiamo. Noi la facciamo dal 1965, perché per la nostra realtà è la migliore. Dura un giorno, ma vengono tutti gli addetti e non solo, del Lodigiano e oltre. È indovinata anche come momento dell’anno, con i raccolti e le semine autunnali finiti", sottolinea. Per la prossima edizione sono stati rivisti gli stand: "È l’esposizione dell’anno scorso ma più ampia – anticipa –. Noi, entrando, saremo collocati subito dopo il primo capannone a sinistra. Porterò novità, come sempre. Avremo, ad esempio, una macchina che, imballando la paglia, fa uscire il pellet. Una pellettatrice".

Una assoluta novità per il territorio, è stata presentata alla fiera di Hannover, in Germania, due anni fa, ma non era possibile commercializzarla in Italia, perché le unità produttive non erano destinate al nostro mercato. "Noi, comunque, vendiamo trattori, ma anche tanta attrezzatura e quindi, a Codogno, porteremo articoli finché ce ne staranno – sottolinea –. Siamo una azienda a carattere familiare e la priorità è il servizio post vendita. La seconda cosa è la fedeltà ai marchi, non cambiare continuamente prodotti; e tutto questo ha focalizzato la nostra clientela. Noi abbiamo come area le province di Lodi e Milano e contiamo sette dipendenti, tutti lodigiani – descrive e conclude –. Quest’anno abbiamo trasformato l’azienda, montando un piccolo impianto di fotovoltaico per autoconsumo e per essere attenti al green e al rispetto dell’ambiente".

Paola Arensi