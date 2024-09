Un team dal forte know how

Il punto di forza di Edildelta risiede nella capacità di offrire supporto a imprese e progettisti nella gestione delle commesse, mettendo a loro disposizione il know how pluriennale maturato dal proprio team di consulenti specializzati, e affiancandoli in ogni fase proponendo soluzioni su misura e materiali unici adatti ad ogni tipologia di progetto sia residenziale che commerciale. L’obiettivo è quello di facilitare la gestione delle commesse in tutte le sue fasi - progettazione, fornitura, logistica e messa in opera - garantendo ai propri partner risultati sempre ottimali. Tra i servizi offerti sia alla clientela privata che a quella professionale spiccano l’effettuazione di sopralluoghi, rilievi e misurazioni abitative, progettazione in 3D, consulenza burocratica e assistenza post vendita. L’offerta di servizi edili integrati è oggi completata anche dal servizio di ristrutturazione completa attraverso la divisione DeltaContract - dedicata alle manutenzioni ordinarie e straordinarie - che permette al cliente privato ed al progettista di interfacciarsi con un unico referente sia per le lavorazioni che per gli adempimenti burocratici, oltre alla consulenza per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali più adatte per ogni singolo intervento. Tutte le fasi e la gestione del cantiere vengono direttamente e interamente coordinate dal team Edildelta, offrendo un vero e proprio servizio “chiavi in mano”.