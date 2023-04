Tutto il mondo a Borghetto In 60mila metri quadrati

"Mantenere in vita una Fiera per cinquant’anni anni non è impresa facile, soprattutto l’organizzazione fa capo ad uno sparuto gruppo di volontari". Parola di Diego Bonà, storico Presidente Pro Loco borghettina. Dove sta il segreto? "Professionalità, approccio imprenditoriale e....un entusiasmo sempre rinnovato, con uno sguardo rivolto al futuro, ma con i piedi saldamente ancorati nelle tradizioni delle nostre radici". Che “tradotto” significa costante voglia di crescere, attraverso felici intuizioni, avendo come obiettivo lo sviluppo, qualitativo, in termini di proposte al pubblico ed opportunità economiche per gli espositori, ma anche di eventi collaterali ad elevato contenuto culturale. Ecco i segreti di un successo che dura da oltre mezzo secolo. Un mistero che attira migliaia di persone dal Lodigiano, dalle province vicine e non solo. Ogni anno. Perché "non dimentichiamoci – come ripete Bonà – che la Fiera Regionale Plurisettoriale è un patrimonio di tutto il Territorio e come tale va custodita e valorizzata.

Quest’anno, dopo la sofferta e terribile pandemia che ha messo in difficoltà l’intero mondo, tutti i comparti espositivi sono confermati, a partire dal padiglione centrale situato nella storica piazza antistante Palazzo Rho, oltre ad altri spazi che ospiteranno i numerosissimi espositori (oltre 180 nella passata edizione) che storicamente da diversi anni, partecipano con entusiasmo ad un evento unico nel suo genere sul territorio.

Negli oltre 60mila metri quadrati di area fieristica, trovano spazio oltre 6mila metri quadrati di aree interamente coperte ed attrezzate ad ospitare le varie tipologie di aziende ed artigiani che potranno esporre e commercializzare i loro prodotti in un contesto sicuro ed accogliente, per tutta l’intera durata della kermesse.

Le migliaia di visitatori solitamente presenti nei tre giorni di fiera, sono la garanzia che la formula adottata in questi anni dagli organizzatori si è rivelata vincente.

La fiera è riconosciuta come Fiera Regionale da oltre un ventennio, e rientra nel circuito di interesse territoriale della Regione Lombardia, avvalendosi del coinvolgimento delle associazioni di categoria del territorio, quali Confartigianato della Provincia di Lodi – Unione Artigiani, Coldiretti, e Confcommercio.

Si potranno degustare prodotti tipici della nostra regione, ed in particolare del nostro territorio; prendere contatti e toccare con mano le ultime proposte innovative che le aziende ed artigiani presenti, nei vari comparti espositivi avranno modo di presentare al pubblico, anche attraverso dei momenti a loro dedicati nell’area eventi.