Pet shop e Dog Camp. Per scoprire le capacità dei nostri amici animali

Tra le novità di quest’anno alla Fiera Campionaria di Bergamo, Pet shop e Dog Camp, due nuove aree (interno ed esterno del padiglione B) con Monge nel ruolo di partner tecnico, dedicate agli amici a quattro zampe, in linea con la capacità dell’evento di sapersi rinnovare di anno in anno, dando spazio alle nuove richieste del pubblico e anticipando spesso nuovi trend del mercato.

L’area Dog Camp sarà teatro di numerose dimostrazioni gestite dall’associazione cinofila Zero Impact Dog di Nicola Carrara, in campo con “demo“ legate alla Pet Therapy. Disc dog e Agility. Nella stessa area, saranno attive anche le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Areu) che vedranno protagonisti i cani utilizzati nei servizi di prevenzione, quali antidroga, ricerca sotto le macerie, antiesplosivo e tante altre attività fondamentali sul fronte della sicurezza.

Nicola Carrara, dell’associazione cinofila Zero Impact Dog, spiega: "Sappiamo che i cani sono dei nostri amici fedelissimi e di grande compagnia – premette – ma non tutti sanno quanti ruoli essi sanno svolgere nella vita di tutti i giorni, a supporto anche della nostra sicurezza e fragilità. Oltre alle dimostrazioni in tal senso, faremo anche tante attività dedicate al rapporto tra uomo e cane, dando consigli sul come gestirli al meglio, e ci divertiremo tutti insieme".

Il duplice obiettivo è appunto questo: divertirsi ma anche imparare cose nuove.

E Davide Lenarduzzi, amministratore delegato di Promoberg, aggiunge: "La nuova area Pet shop e Dog Camp permetterà di conoscere meglio i nostri amici a quattro zampe, che oltre a farci compagnia, sono straordinari nel salvare vite umane in pericolo".