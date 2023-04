Noi, mezzo secolo di storia "Questo evento ci valorizza"

La fiera di Borghetto è, anche e soprattutto, i suoi espositori. Alcuni sono storici, nel senso che partecipano da cinquant’anni, garantendo la cura massima ad ogni dettaglio dell’esposizione. Il rapporto con il pubblico è dunque ormai consolidato.

Non si tratta soltanto di visitare uno stand espositivo, ma di ricontrare persone che hanno 50 anni di storia locale da raccontare. Uno tra gli espositori storici è Dante Grossi , del mobilificio “Grossi arredamenti” di Graffignana, che ha sempre partecipato e non mancherebbe per nulla al mondo all’appuntamento di Borghetto. In fiera, l’uomo è una vera e propria istituzione. "L’unica assenza è stata nei tre anni di pandemia, ma soltanto perché, con il Covid, l’evento è prima saltato e poi è stato fatto a settembre, un periodo per noi meno comodo – chiarisce l’imprenditore –. Noi partecipiamo perché la fiera plurisettoriale regionale di Borghetto, nell’ambito del Lodigiano, conta molto. È una delle poche che tiene duro e ci permette di valorizzarci. Abbiamo sempre partecipato a momenti espositivi, anche in altre regioni. Anche se oggi tutto è più complicato e dobbiamo trovare un equilibrio tra il tempo dedicato a questi momenti e quello per la clientela, che non va trascurata. Lavoriamo per fortuna, ma sono momenti difficili e dobbiamo dare il massimo su tutti i fronti. Si va però avanti con ottimismo".

La particolarità di questo espositore 70enne è che propone merce, nel suo negozio e in fiera, ormai da ben cinque generazioni. "In passato facevamo scale e cesti in vimini e i primi a farli sono stati i miei bisnonni – ricorda –. Poi la famiglia si è trovata a “combattere” contro la concorrenza cinese degli anni Sessanta e così ci siamo dirottati sulla produzione di mobili da interno ed esterno, pergole, tende e molto altro" descrive orgoglioso. Le aspettative per la 51esima fiera di Borghetto, che tornerà al completo, sono alte: "Quest’anno la fiera l’aspetto positiva , deve davvero essere quella della rinascita. Speriamo che non piova, come capita spesso in quelle giornate – auspica –. Avremo un allestimento più piccolo, ma ricco di sorprese e invece di posizionarci a sinistra, nel parco della pace, saremo vicini al bar e all’esposizione dei cavalli, come ci è stato consigliato".

Paola Arensi