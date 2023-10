Il meglio della Sicilia da vedere e assaggiare: "È solo il primo passo"

Quest’anno la Campionaria vedrà una partecipazione organizzata della Sicilia. Con un’area collettiva voluta da Io Compro Siciliano, in collaborazione con Promoberg. Come spiega Davide Morici, presidente di ‘Io Compro Siciliano’, brand che rappresenta il Made in Sicily, "questa prima partecipazione alla Campionaria, con una selezione di prodotti di assoluta eccellenza dalla Sicilia, intende avviare un percorso di cooperazione stabile con Promoberg al fine di favorire scambi in cooperazione e collaborazione tra Sicilia e Lombardia".