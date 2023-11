Il convegno di Coldiretti: "La Pac ha ancora senso?"

La Politica Agricola Comune (PAC), entrata in vigore a gennaio del 2023, ma pensata ormai sette anni fa, ha ancora senso oggi, quando il mondo è profondamente cambiato e ci sono due guerre in corso? Nelle condizioni attuali è opportuno introdurre nuovi vincoli all’attività delle imprese agricole in nome della sostenibilità per poi aprire invece la strada a importazioni di materie prime e cibo da aree dal mondo con un’incidenza delle emissioni superiore a quella della Ue, aumentando l’inquinamento? È giusto introdurre obblighi ulteriori nelle campagne e negli allevamenti a fronte di sostegni decurtati? Sono alcuni degli interrogativi a cui cercherà di dare risposte il convegno organizzato dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza in occasione della Fiera agri zootecnica di Codogno.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 novembre alle 14 nella nuova sala Vezzulli del polo fieristico di viale Medaglie d’Oro. Sostanzialmente la domanda cruciale a cui saranno chiamati a rispondere i presenti è: “Con contributi in calo e impegni in aumento in agricoltura, la nuova Politica agricola europea conviene ancora?”. All’evento interverranno alcuni tra i massimi esperti sul tema, oltre ai rappresentanti istituzionali del territorio e della Lombardia: con Alessandro Rota, presidente di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza, e Gianfranco Comincioli, presidente di Coldiretti Lombardia, sul palco ci saranno infatti Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, e Fabrizio Santantonio, presidente della Provincia di Lodi. A fare gli onori di casa sarà Francesco Passerini, sindaco di Codogno. Le relazioni saranno affidate a: Stefano Ciliberti del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università di Perugia; Danilo Bertoni, docente di Economia ed Estimo rurale dell’Università degli Studi di Milano; Andrea Massari, direttore generale della DG Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia; Stefano Masini, responsabile dell’Area Ambiente e Territorio della Confederazione nazionale Coldiretti. Modera Antonio Boschetti, direttore de “L’Informatore Agrario”; introduce Umberto Bertolasi, direttore della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza.