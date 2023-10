Il capolavoro unico di Lego. Creato con 811.008 mattoni

Dopo i grandi successi delle scorse edizioni, la Campionaria ripropone ‘Mattoncini a Bergamo’ (Mab), l’imperdibile mostra di opere uniche realizzate con i mitici mattoncini firmati LEGO® curata da Pierluigi Cervati. La settima edizione di Mab quest’anno vuole conquistare un Guinnes World Record, con “Il mosaico lenticolare LEGO® più grande” sul tema di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura. La principale attrazione sarà composta da un incredibile numero di 811.008 mattoncini di 25 colori diversi, che si estende per poco di 3 metri d’altezza e 16 metri di lunghezza. Ma i numeri (impressionanti) vanno oltre: al termine della sua realizzazione saranno impiegate 3.168 basi e oltre 15.300 pin di collegamento LEGO® Technic con un peso totale di circa 400 chili, mentre il lavoro complessivo è stato portato avanti per oltre 5mila ore. Ma Mattoncini a Bergamo sarà molto altro ancora, portando i visitatori a Venezia (San Marco), Parigi (Notre Dame, pre-incendio, e Arco di Trionfo) e nelle città di Minas Tirith de “Il signore degli Anelli”; ci saranno poi i treni storici, omaggio alla trilogia del film Ritorno al Futuro, Star Wars, Harry Potter, atleti storici e attuali della Nba.

Il clou sarà il mosaico lenticolare LEGO® più grande al mondo, con i suoi oltre 811mila mattoncini e 5mila ore di lavoro, per un grande pannello di circa 3 metri d’altezza e circa 16 metri di lunghezza. Questo straordinario mosaico non è semplicemente un’opera d’arte statica, ma una meraviglia visiva che muta grazie all’effetto lenticolare. I visitatori, cambiando l’angolo di visione (camminando lungo i 16 metri dell’opera), potranno ammirare le magnifiche città di Bergamo e Brescia. Un omaggio ai cittadini e alla bellezza delle due città creando un’esperienza visiva unica. Il mosaico sarà il protagonista di un Guinness World Record® Official Attempt, con la presenza di un giudice internazionale che nel pomeriggio di domenica valuterà e riconoscerà il raggiungimento di questo epico risultato. E ancora: ci sarà ‘Il mondo di Beatrice’, l’area gioco in memoria di Beatrice Da Ros, l’indimenticata moglie di Pierluigi Cervati e anima di ‘Mattoncini a Bergamo’. L’area è formata da oltre 200 postazioni gioco per lasciar andare la fantasia e divertirsi a creare con i mattoncini; quaranta tavoli stracolmi di mattoncini e quattro vasche colme di LEGO Duplo.