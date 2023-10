I protagonisti dell’arte del fumetto i colori e le tavole da ammirare

La galleria centrale della Fiera ospita in uno stand firmato “Bergomix“, con i suoi favolosi ospiti dal mondo della Nona Arte.

Un’occasione imperdibile certamente per i fans dei fumetti, ma soprattutto per chi ancora non conosce alcuni dei più importanti artisti locali e nazionali di questo fantastico media, per farsi raccontare tutti i segreti del mestiere, magari scattarsi un selfie oppure semplicemente vederli all’opera nel realizzare disegni dal vivo.