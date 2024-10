Formazione e inclusione sociale. ConHacca e Trismoka. Con il cuore

In occasione della Campionaria debutta un nuovo importate progetto – chiamato “ConHacca“ – che vede riuniti in partnership Promoberg con l’associazione Spazio Autismo di Bergamo e il Comune di Bergamo.

Il progetto, aperto a tutte le associazioni del territorio che si occupano di fragilità, prevede 1) la presenza attiva durante le fiere di Radio Aut; 2) un tavolo denominato “Ti Ascolto“ per dare voce a tutte le persone, famiglie in testa, cha hanno bisogno di informazioni e supporto in tema di fragilità e disabilità; 3) un progetto ad hoc, sempre in tema di fragilità, che sarà determinato di fiera in fiera. Tino Manzoni, presidente Spazio Autismo Bergamo, così annuncia la novità: "Siamo molto soddisfatti e onorati del percorso che abbiamo intrapreso da più di un anno con Promoberg. Dopo aver portato nelle fiere le nostre due radio web (Upt Pod e Indie Life Radio), riunite poi in Radio Aut, ora facciamo un ulteriore importante passo con lo sviluppo di ConHacca, nuovo progetto che vede riunti noi, Promoberg e il Comune di Bergamo per dare voce, visibilità e spazio a tutti coloro che hanno bisogno di informazioni e supporto in tema di fragilità e disabilità".

E sul fronte della formazione, altra direttrice importante di questa 45esima Fiera Campionaria, la grande novità di quest’anno è data dall’esordio in Campionaria della Trismoka Challenge, competizione giunta alla 18esima edizione. Da domani a domenica, dopo aver superato nelle scorse settimane le fasi preliminari, sette studenti di altrettanti Istituti Alberghieri e cinque baristi professionisti si sfideranno in un confronto generazionale per promuovere la cultura del buon espresso, che si preannuncia già ricco di sorprese e formativo per tutti gli attori coinvolti. La produzione di caffè è un’arte che in Trismoka viene tramandata da oltre 40 anni, in una torrefazione sulle sponde del Lago d’Iseo (Paratico) che ora è anche una scuola ed il quartier generale. Paolo Uberti, presidente Trismoka, spiega: "Da sempre crediamo nel valore della formazione, fattore imprescindibile per la crescita di ogni settore. E negli anni l’abbiamo dimostrato attraverso numerose iniziative. Con la Trismoka Challenge vogliamo offrire ai giovani un’opportunità per formarsi, mettersi alla prova e iniziare a muovere i primi passi da protagonisti verso il loro futuro e verso il mondo del lavoro. Siamo felici di debuttare alla Campionaria, evento che ci consentirà di divulgare al grande pubblico la qualità, il lavoro, le competenze e i valori anche culturali che stanno dietro ad una tazzina di caffè".