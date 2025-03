Fiera Edilizia Bergamo: Focus su Rigenerazione Urbana e Emergenza Affitti

"Edil è determinante per tutto il settore dell’edilizia lombarda". Parola di Paolo Franco, Assessore regionale alla Casa e Housing sociale: "I due appuntamenti a Bergamo sono un bel mix che ruota attorno al tema delle costruzioni. Il mio Assessorato occupa una delle maggiori risorse nella cura del patrimonio e generazione urbana con investimenti per oltre 1,570 miliardi di euro. Avere una fiera come quella dell’Edilizia di Bergamo, che oltre ad esporre le ultime novità del settore, propone un’agenda formativa di assoluto livello, è determinante anche per le istituzioni e come Regione non possiamo mancare. In fiera interverrò per parlare soprattutto di emergenza affitti, con una sorta di Stati generali dedicati alla casa accessibile. Parleremo di emergenza locazioni e di una nuova politica abitativa per la Lombardia (convegno di domani alle 15 in Sala Caravaggio) con un focus sulle locazioni a prezzi sostenibili".

I temi sul tavolo: l’incremento degli alloggi in affitto attraverso incentivi e garanzie legislative; la promozione di progetti di housing sociale per giovani professionisti, famiglie e lavoratori essenziali; la rigenerazione urbana e modelli abitativi per l’integrazione del mix sociale. "Un appuntamento per costruire un futuro dell’abitare più inclusivo e sostenibile", assicura Franco. E Claudia Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, ha spiegato il motivo della due giorni (oggi e domani) organizzata, in collaborazione con Promoberg, dal titolo “Verso Lombardia 2030: infrastrutture per la crescita“. "Un’importante occasione di confronto strategico e operativo tra istituzioni e realtà socioeconomiche sul tema delle infrastrutture nella nostra Regione, con attenzione alla provincia di Bergamo – ragiona Terzi –. L’obiettivo finale è mantenere la Lombardia competitiva, avendo cura di conciliare le richieste dello sviluppo economico e sociale con la sostenibilità ambientale". Oggi pomeriggio la sessione più istituzionale e rivolta a dare voce anche ai soggetti socioeconomici bergamaschi, domani verrà illustrata l’attività della Direzione Generale Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione e presentata la piattaforma del nuovo “Prezzario Regionale Digitale“, strumento innovativo per semplificare la gestione degli appalti pubblici attraverso la digitalizzazione". E Vanessa Pesenti, presidente di Ance Bergamo, dichiara: "La rigenerazione urbana non è solo una necessità, ma un’opportunità straordinaria per ripensare il nostro modo di abitare le città, migliorando la qualità della vita e promuovendo la sostenibilità. Negli ultimi anni, Bergamo ha dimostrato una grande capacità di adattarsi ai cambiamenti, consolidando la sua vocazione economica e infrastrutturale, ma le sfide del futuro richiedono una visione strategica condivisa tra istituzioni, imprese e cittadini. La ricerca che presenteremo alla Fiera Edil 2025, dedicata ai temi della casa e dello sviluppo del territorio, offrirà spunti concreti per attuare processi di rigenerazione. Rigenerare il patrimonio edilizio esistente, migliorare l’efficienza energetica e promuovere la sostenibilità ambientale non sono più solo obiettivi, ma vere e proprie urgenze che il settore deve gestire con competenza e determinazione, dando risposte alla crescente emergenza abitativa".