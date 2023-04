Ecco la fiera delle meraviglie Animali, bolidi, fuochi e cultura Appuntamenti per tutti i gusti

Si comincia, calendario in mano, martedì 2 maggio, alle 18 in punto, con il convegno promosso dalla Bcc Centropadana sul credito e le prospettive economiche del territorio al terzo piano di Palazzo Rho.

Il 5 maggio alle 20,30 fissata l’apertura dei padiglioni espositivi, cuore pulsante della manifestazione.

E alle 21 nell’Area Eventi la presentazione della mostra fotografica “Sport e divertimento Borghetto in movimento“. Nello stesso luogo, alle 21.30 il convegno presentato dalla sezione locale dell’Avis “La dieta mediterranea. Uno stile per la prevenzione delle malattie cardio metaboliche“.

Sabato 6 maggio alle 9,30 l’ingresso nell’area della fiera dei bolidi di ieri e di oggi schierati dall’orgoglioso e storico “Club Alfisti di Lodi“.

Alle 10 in punto è stata fissata dagli organizzatori la cerimonia ufficiale di inaugurazione, con il tradizionale saluto alle autorità intervenute e la seguente visita ai padiglioni fieristici di quest’anno.

E alle 10,45 uno degli appuntamenti da non perdere, assoluta novità di questa rassegna numero 51 della fiera intersettoriale: debutterà la “Burghetina“, la torta di Borghetto Lodigiano creata insieme ai tre forni panificatori del paese. Un ritorno alle origini fortissimamente voluto dagli organizzatori, per dare un segnale ulteriore di attenzione a questo territorio che da oltre mezzo secolo ospita una fiera che è diventata tradizione per i cittadini come per le aziende partecipanti.

Alle 11 nel padiglione zootecnico prevista una dimostrazione di Pet therapy per bambini, curata da Paolo Caia.

Nel pomeriggio, dalle 14.45 nel padiglione animali da cortile, andrà in scena la dimostrazione didattica “Il mondo delle api“.

Fitto in questa giornata il cartellone pomeridiano dell’area eventi: si parte alle 16 con la mostra dedicata all’eroe dell’Aeronautica recordman Francesco Agello, figlio di queste terre; alle 16,30 l’omaggio alla lodigiana Eva Kent (Diabolik); alle 17 la presentazione delle novità da parte del Consorzio vini Doc di San Colombano al Lambro; alle 17,30 la presentazione del corso di fotografia “Gruppo fotografico Punto di vista“. E ancora: alle 18 l’assaggio del risotto lodigiano, accompagnato dai vini Doc del Consorzio San Colombano.

Gran chiusura di questa giornata clou, la sera alle 21,30 nell’area spettacoli (Parco della Pace), con l’esibizione di cavalli.

Domenica 7 maggio si apre alle 9,30 con l’ingresso dei bolidi del “Gruppo Legends Car“, un’ora dopo tocca al “Vespamici club Lodi Num de Lod“. Alle 10,45 nell’area eventi “200 all’ora in Fiera“ e alle 11,45 “Storia del salame lodigiano“.

Alle 15 nell’area spettacoli (sempre in piazza Pace) ancora l’esibizione di cavalli, e alle 16 nel padiglione animali da cortile un’altra dimostrazione didattica sul mondo delle api. Alle 16,45 il “Chocolate party“ e alle 22,30 gran chiusura con uno splendido e attesissimo spettacolo pirotecnico.

Cala il sipario con gli ultimi tre eventi: mercoledì 10 maggio alle 21 la presentazione del libro “I benefattori del Lodigiano“ al terzo piano di Palazzo Rho, sabato 13 alle 9,30 nella stessa location si parla di fauna selvatica in collaborazione con gli specialisti dell’Ats di Lodi e martedì 16 maggio “La rivoluzione della microbiologia in agricoltura“ in un convegno organizzato dalla Corteva-Pioneer.