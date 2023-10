Decolla la Fiera Campionaria. In vetrina il meglio delle aziende

Da oltre quarant’anni la Fiera Campionaria di Bergamo mette in vetrina il meglio dei settori del commercio e dei servizi, sul territorio e non solo, proponendosi come l’evento multisettoriale della città.

Da oggi, giorno dell’inaugurazione, e fino a mercoledì 1 novembre la Fiera di Bergamo ospita così la 44esima edizione della “Campionaria”, per molti la manifestazione più attesa, amata e popolare dell’ampia offerta di Promoberg. Diventata una sorta di “fiera delle fiere”, la manifestazione mette in vetrina il numero più alto di settori merceologici, legati soprattutto al mondo del commercio e dei servizi: tra questi l’edilizia e la ristrutturazione, l’arredo e i complementi, l’enogastronomia, accessori e abbigliamento, beauty e benessere, cura degli animali e mobilità.

La fiera quest’anno viene allestita su oltre 15mila metri quadrati di superficie al coperto e la storica edizione numero 44 vedrà la partecipazione di centinaia di imprese provenienti da 14 regioni italiani, rappresentando così da oltre quattro decenni l’economia, il costume e la storia del territorio orobico, regionale e anche nazionale. Un punto di riferimento di livello, insomma. Con tanti appuntamenti da non perdere.

Tra le carte vincenti della “Campionaria”, sicuramente la capacità di sapersi rinnovare di anno in anno, anticipando le tendenze del mercato e dei vari settori, con la capacità di abbinare a una vasta e variegata area espositiva un ricco programma di appuntamenti collaterali. L’obiettivo (centrato) è sempre quello di coinvolgere a 360 gradi il pubblico, formato in gran parte dalle famiglie. Tra gli eventi da non perdere “Mattoncini a Bergamo”, una mostra di opere esclusive realizzate con i mitici mattoncini Lego, gli immancabili showcooking con degustazioni e dimostrazioni per tutti gli amanti del buon cibo e “FIERAmente Birra”, spazio dedicato ai microbirrifici artigianali che permette di vivere uno dei fenomeni del beverage più vivaci degli ultimi anni. “FIERAmente Birra”, giunto alla sua sesta edizione, è infatti un’area riservata a microbirrifici artigianali che, oltre a presentare nel dettaglio le loro attività e prodotti, allestiranno corsi e degustazioni per il vasto pubblico.

La “Campionaria” conferma l’ingresso gratuito per tutta la durata dell’iniziativa.

Orari: sabato – dalle 10 alle 21; domenica – dalle 10 alle 21; lunedì – dalle 10 alle 21; martedì – dalle 10 alle 21; mercoledì – dalle 10 alle 19.