Idee, progetti e dibattiti. Per trovare l’ispirazione

Numerosi gli eventi in programma nei tre giorni della manifestazione, tra convegni, talk e workshop. Perché – ricordiamolo – la Fiera è da sempre la sede elettiva per lo scambio e la diffusione di best practices a livello sia nazionale che internazionale. In particolare, l’edizione 2025 farà il punto sullo stato dell’arte in materia di accessibilità, inclusività e sostenibilità. Numerosi spazi di approfondimento saranno dedicati alla formazione e all’aggiornamento sulle aree tematiche focus della manifestazione. Quest’anno gli appuntamenti in Fiera si concentrano sulla qualità dei temi trattati grazie in particolare alla collaborazione attivata con Bell’Italia, rivista mensile italiana dedicata alle località e alle bellezze artistiche, paesaggistiche e turistiche del Belpaese.

Per assicurarsi un posto agli incontri curati da Bell’Italia, è necessario prenotarsi al link: https://agritravelexpo.inetflowhosting.it/site/events.xsp.

Questi eventi sono di scena nella Bell’Italia Arena e privilegeranno approfondimenti significativi e rilevanti su temi di grande interesse. "Un approccio che garantisce un’esperienza più ricca e coinvolgente per tutti i partecipanti", fa sapere l’organizzazione. E Bell’Italia sarà protagonista anche con una mostra fotografica esclusiva, che cattura l’essenza dei territori italiani; workshop di fotografia di viaggio e food, con un focus su come “apparecchiare“ una foto per valorizzare al meglio ogni scatto ed il come usare il drone per fotografare i paesaggi; itinerari in bicicletta e incontri tematici, per esplorare il turismo lento e sostenibile.

Ecco alcuni degli appuntamenti: oggi dalle 12 alle 13 “Il Patrimonio condiviso tra tutela e sviluppo“ e, dalle 14,30 alle 16, “Il turismo delle radici: il legame con la terra d’origine“. E ancora: dalle 17 alle 18 i segreti per “Apparecchiare una foto“. Domani alle 10,15 “Oltre il soggiorno: strategia per il turismo esperienziale“, dalle 12 “Fotografare con il drone“, dalle 15 alle 16 “Scoperte su due ruote da soli o in famiglia“. Cala il sipario domenica con “L’importanza di fare rete“ (ore 11-12) e “Il turismo religioso ed i cammini spirituali“ dalle 16 alle 17.

Tra gli altri convegni principali, ci sono quelli a cura di Confcommercio Imprese per l’Italia Bergamo, Confedilizia nazionale e Associazione Turismi.AI, in collaborazione con Guida Viaggi.