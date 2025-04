Dieci edizioni e non sentirle: "Orgoglio e soddisfazione"

"Con una punta d’orgoglio festeggiamo le prime dieci edizioni di Agritravel Expo". Il presidente di Promoberg, Luciano Patelli, non nasconde la soddisfazione. "Questa manifestazione ci ha visti anticipare in tempi non sospetti una nuova cultura del turismo, attenta ai temi tanto cari alle nuove generazioni, incentrati sul viaggiare lento, consapevole, e mozionale e sostenibile. Solo così si possono conoscere anche i borghi meno noti del nostro meraviglioso Paese, ma che, al pari delle mete più conosciute e ’commerciali’, sono straordinariamente ricchi di bellezza, storia e cultura. Mete da raggiungere a piedi, in bici o tramite le tante vie d’acqua, immersi nella natura, nelle tradizioni e nella storia".

E Davide Lenarduzzi, ad di Promoberg: "La peculiarità di Agritravel a livello anche europeo sta nella sua unicità e nella proposta ‘verticale’, che consente sia concreti interscambi tra operatori e buyer che il confronto diretto con le più importanti realtà legate al turismo slow". Sonia Fois, Project manager Agritravel Expo: "Fin dall’inizio, questo progetto mi ha affascinata profondamente: lo slow tourism non è solo una tendenza, è un nuovo modo di vivere i territori, riscoprendo le tradizioni, i paesaggi e le comunità locali. La fiera è cresciuta ed evoluta negli anni, anticipando e interpretando le esigenze di un settore in continua trasformazione". Emanuela Rosa-Clot, direttrice di Bell’Italia: "Siamo certi che anche gli incontri nella nostra Bell’Italia Arena (che mi piace vedere come un salotto per fare rete) sapranno coinvolgere i tanti appassionati del settore, su temi molto attuali e in grado di soddisfare le richieste degli amanti del turismo slow. Inoltre, avremo una mostra fotografica curata da Susanna Scafuri, con meravigliose fotografie di Andrea Pistolesi, assoluto decano della fotografia; lo stesso Pistolesi sarà presente per fare un workshop sull’uso dei droni, a cui si somma un altro workshop con Franco Cogoli, fotografo che segue da decenni la rubrica “La buona Italia”, con immagini al cibo di proposte enogastronomiche fuori dai circuiti tradizionali. Infine, la presentazione di Itinerari in bicicletta, con la partecipazione dello storico collaboratore Albano Marcarini, grande esperto di bici e che, per il numero di marzo, ha realizzato un itinerario ad hoc che unisce percorsi e ciclopedonali che ruotano attorno a Bergamo e alla Bergamasca: proposta che abbiamo stampato su un foglio A3 a disposizione del pubblico di Agritravel".