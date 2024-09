Debutto in fiera di Italiana Terricci: "Mostriamo i frutti della ricerca"

Italiana Terricci, marchio del Gruppo Valagussa, farà quest’anno il suo debutto alla Fiera di Sant’Alessandro a Bergamo, presentando per la prima volta una nuova linea di prodotti. La partecipazione all’evento rappresenta un’importante occasione per l’azienda, che si prepara a mostrare al pubblico i risultati di anni di ricerca e sviluppo nel settore di terra, terricci e substrati.

"La grande novità di quest’anno è la nostra prima linea di terricci professionali, a completamento dell’offerta di prodotti del marchio per soddisfare le esigenze di tutti i clienti che porteremo in via inedita alla Fiera di Sant’Alessandro a Bergamo", ha spiegato Sara Santambrogio, PR & Communications manager del Gruppo Valagussa. Questo evento, infatti, segna un passo significativo per Italiana Terricci, che partecipa per la prima volta alla manifestazione, confermando il suo impegno nel coniugare tradizione e innovazione.

Durante la fiera saranno presentati al pubblico tre nuovi prodotti pensati per soddisfare diverse esigenze nel campo del giardinaggio e dell’agricoltura. Si tratta di “4 Stagioni”, un terriccio universale adatto sia per piante da appartamento che da giardino che offre una soluzione versatile per una vasta gamma di coltivazioni, “TropicOne”, una miscela specifica per piante tropicali, già utilizzata per la Serra Bioclimatica per il Memoriale del Ponte Morandi di Genova e, infine, “Terrillo”, terra con un’alta percentuale di lapillo, nota per la sua capacità di trattenere l’acqua e migliorare il drenaggio, ideale per coltivazioni che richiedono un terreno ben aerato.

La presenza alla Fiera di Sant’Alessandro, presso il Padiglione B stand 1-3, sarà per Italiana Terricci un’occasione importante: "La partecipazione si rivolgerà principalmente a una clientela privata, ma uno dei nostri obiettivi sarà sicuramente creare nuovi contatti con le aziende", ha sottolineato Santambrogio. "Saremo strategicamente posizionati accanto ad una delle uscite, proprio per facilitare il trasporto dei prodotti da parte dei clienti", dettaglio che riflette l’attenzione dell’azienda alle esigenze pratiche dei visitatori.

Con la sua presenza in Fiera, Italiana Terricci conferma il suo impegno nell’offrire prodotti di alta qualità, frutto di un’attenta selezione delle materie prime e di un processo produttivo orientato alla sostenibilità. Il Gruppo Valagussa, fondato nel 1972 da Lindo Valagussa, è una realtà industriale internazionale con radici profonde nell’imprenditoria lombarda. Nato come azienda familiare, il gruppo è cresciuto fino a diventare una solida entità che opera in quattro settori chiave: edilizia, architettura, ambiente e terricci. "L’attenzione alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità è alla base dell’offerta del gruppo, che fornisce soluzioni complete e personalizzate grazie a competenze multidisciplinari – fa sapere l’azienda –. Con la partecipazione alla Fiera di Sant’Alessandro, Italiana Terricci rafforza ulteriormente questa tradizione di eccellenza, proiettandosi verso nuove sfide e successi".