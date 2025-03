Creattiva, fiera delle arti manuali. Idee a colori per un mondo migliore

Trentuno edizioni, altrettanti successi. E non sentirli. Perché le buone idee camminano sulle proprie gambe e Creattiva, manifestazione dedicata al mondo delle Arti Manuali, dell’Hobbistica e del Bricolage, è più che una buona idea.

Tanto che la manifestazione è diventata un autentico fenomeno sociale e di costume, con arrivi di decine di migliaia di appassionate del “fai da te” da tutta Italia e anche dall’estero. Un successo tale che si è dovuto sdoppiare, tra un’edizione autunnale e una primaverile, quella che comincia oggi e si chiude domenica. A ulteriore testimonianza, il numero di visitatori ha superato (e di tanto) il milione.

Perché Creattiva non è una semplice vetrina dove esporre, vendere e comprare prodotti, manufatti e creazioni. È soprattutto il luogo nel quale il pubblico (quasi interamente al femminile, ma non solo) è l’indiscusso protagonista dell’evento grazie al loro appassionato intervento nelle tante centinaia di eventi collaterali: laboratori, corsi e workshop che in alcune edizioni. Persone pronte a condividere le proprie esperienze - “soft skills“ si dice di questi tempi - con generosità e passione.

La stessa passione che lega migliaia di persone pronte a invadere i padiglioni della Fiera di Bergamo a caccia di idee creative, opportunità di imparare, capire dove va il mondo. A maggior ragione in questi tempi difficili, in bianco e nero.

E allora, si parte. Cancelli aperti oggi, domani e sabato dalle 9.30 alle 18.30, domenica dalle 9.30 alle 17.30. Quasi 40 gli stand presenti in fiera lungo la Galleria Centrale, di fronte all’ingresso principale. Per tutti la possibilità non solo di poter ammirare manufatti di straordinaria bellezza, ma di assistere alle dimostrazioni e cimentarsi nella lavorazione seguendo i corsi. Spazio alla ricchezza delle produzioni tradizionali, dal ricamo classico al merletto a fuselli; anche alle creazioni moderne che coniugano la lavorazione tessile alla creatività. Così sarà possibile cimentarsi nella creazione di scatole ricamate, realizzare bracciali a macramè, orecchini a chiacchierino o anche un orsetto ricamato piuttosto che dei bottoni con il filo, fino ad ammirare accessori moda moderni realizzati con tecniche di straordinaria eccellenza. Con accessori che celebrano l’anno giubilare con manufatti da collezione. Coordina l’Area Ricamo Anna Lisa Piccioni.

Ecco le informazioni chiave per l’ingresso al Polo Fieristico durante Creattiva: biglietti interi tra 10 e 12 euro, ridotto a 7 euro acquistabile solo in loco (valido per bambini di 10-13 anni; adulti over 65; gruppi di oltre 25 persone; persone con invalidità compresa tra il 60% ed il 99% più un accompagnatore). È previsto l’ingresso gratuito per persone invalide al 100% con certificato attestante il grado di invalidità. La stessa tipologia di biglietto è garantita ad un accompagnatore. Biglietto Ridotto Plus per persone con invalidità tra 60 e 99% con certificato attestante il grado di invalidità. Happy ticket (4 euro online, 5 in loco) valido il giovedì, il venerdì e il sabato per ingresso dalle ore 16.30 alle 18.30.

Ora, non resta che dare sfogo alla propria creatività. E la Fuiera di Bergamo in questo lungo week end è il luogo giusto.