Aeronautica, centenario tra viaggi virtuali e simulatori aerei

Dopo il successo dell’anno scorso, torna l’Associazione Arma Aeronautica di Bergamo, con presenza ancor più importante per celebrare il centenario di fondazione dell’Arma. Nell’ampio stand (pad. B) quattro simulatori aerei, viaggio virtuale nella Stazione spaziale internazionale (ISS, International Space Station), simulatore della Torre di controllo e tanto altro ancora. Anche per la Campionaria saranno alla consolle gli speaker di Radio Aut, sintesi delle radio web UPT Pod e Indie Life Radio per l’inclusione socialeda Spazio Autismo presieduto Tino Manzoni.